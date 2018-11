Kiel

Dem schwedischen Flügelspieler war nach einer starken Partie beim 28:26 gegen Göppingen und einem Schlag gegen die Schläfe in der Schlussphase schwarz vor Augen geworden. Zur Sicherheit nahmen die Mediziner der Zebras, Neurologe und Augenarzt den 29-Jährigen am Montag genau unter die Lupe. Das Resultat: Ekberg kann am Dienstag wieder ins Training und die Vorbereitung auf das Gastspiel beim Bergischen HC am Donnerstag (19 Uhr) einsteigen.

Ekberg hatte gegen Göppingen sieben Tore erzielt, sein Trainer gefühlt ebenso viele Wutausbrüche durchlitten. Das Duell mit Frisch Auf war gewiss kein Spiel zum Wohlfühlen, doch darin lag das temporäre Unwohlsein des Isländers keineswegs begründet: „Ich war vor dem Spiel eine Erkältung nicht losgeworden“, sagte Gislason, der am Sonntagabend seinen Co-Trainer Filip Jicha um die Erledigung der (medialen) Nachbereitung der Partie gebeten hatte. Während Jicha und die Mannschaft am Montag um 10 Uhr das Training in Wellsee einläuteten, begab sich Gislason in eine ärztliche Kontrolluntersuchung und vermeldete hinterher ein kurzes „Alles wieder okay.“

Gislason: Lob für Wiencek, Wolff und beide Außen

Ein Sonderlob ihres Cheftrainers kassierten Patrick Wiencek („In der ersten Halbzeit sehr gut“), Torhüter Andreas Wolff („Er wurde im Laufe des Spiels immer besser“) sowie die beiden eingewechselten Außen Niclas Ekberg und Magnus Landin („Sie haben sehr stabil gespielt“). Gerade die Darbietung von Ekberg auf dem rechten sowie Landin auf dem linken Flügel förderte aber auch eine Kehrseite zutage. Denn in der Anfangsformation dieses 11. Novembers hatten Rune Dahmke und Ole Rahmel die Chance bekommen, sich zu beweisen. Nach jeweils zwei Fehlversuchen (Gislason: „Das war natürlich nicht hilfreich“) und angesichts des in dieser Phase über 5:8 (14.) und 6:10 (18.) wachsenden Rückstandes wurden beide ausgewechselt.