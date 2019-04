Eigentlich steht Alfred Gislason nicht gerne im Mittelpunkt. Doch am Ende seiner 22. Bundesliga-Saison macht er eine Ausnahme. Am Freitag, 26. Juli, bekommt der Isländer ein Abschiedsspiel. Dazu kommen viele seiner Handball-Weggefährten nach Kiel. Am Montag startet der Vorverkauf.