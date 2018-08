Kiel

Platz fünf - das war für die Handballer des THW Kiel zum Abschluss der Saison 2017/18 die schlechteste Platzierung seit dem Jahr 2003. Eine Schmach für den deutschen Rekordmeister und Rekordpokalsieger, die in der neuen Serie getilgt werden soll. Am Sonntag starten die „Zebras“ mit einer Woche Verspätung in die Bundesliga. „Über allem steht die Qualifikation für die Champions League“, beschreibt Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei den Eulen Ludwigshafen das Saisonziel zunächst defensiv, sagt aber auch: „Alles, was darüber hinausgeht, nehmen wir dankbar mit.“ Und damit kann der Österreicher in Diensten der Norddeutschen nur den 21. Titel in der Vereinsgeschichte meinen.

Dreimal in Serie hatten die Kieler anderen Clubs beim Feiern zusehen müssen. Zweimal den Rhein-Neckar Löwen sowie einmal - und das schmerzte die THW-Fans besonders - dem großen Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. „Das war eine Phase, die unzufrieden stimmt“, sagt Szilagyi. Das erfolgsverwöhnte Publikum in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein durfte in den vergangenen drei Jahren nur den Pokalgewinn 2017 bejubeln. 2016 und 2018 gab es keinen großen Pott für die Trophäenvitrine.

Das soll nun ganz anders werden. Szilagyi: „Wir haben große Ziele in der Bundesliga und wollen im DHB-Pokal und im EHF-Cup die Finalturniere erreichen.“ Zumal Trainer Alfred Gislason, der den THW seit 2008 zu sechs Meisterschaften, fünf Pokalsiegen und zwei Triumphen in der Champions League geführt hat, in seine letzte Saison geht. In der Serie 2019/20 soll der jetzige Co-Trainer Filip Jicha das Kommando übernehmen. Szilagyi: „Der Club und die Fans haben weitere Titel verdient.“

Mit der Vorbereitung war der Sportliche Leiter sehr zufrieden. Vor allem damit, dass es keine schwerwiegenden Verletzungen gab. „Wir wollen mit voller Kapelle in Ludwigshafen antreten“, sagt Szilagyi. Lediglich sein Landsmann Nikola Bilyk ist noch etwas angeschlagen. Innerhalb von sechs Tagen bestreitet der THW drei Spiele. Nach dem Auftakt bei den Eulen folgt am Dienstag das Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe. Am 8. September steht das 98. Schleswig-Holstein-Derby bei der SG Flensburg-Handewitt auf dem Programm. Szilagyi: „Wir respektieren jeden Gegner.“ Aber vom Kader her seien die Löwen und die Flensburger die härtesten Gegner.

International sind die Kieler zum ersten Mal nach 14 Spielzeiten in Serie nicht mehr in der europäischen Königsklasse unterwegs. Stattdessen startet der THW im unterklassigen EHF-Cup. Gemeinsam mit den drei anderen Bundesliga-Vertretern TSV Hannover-Burgdorf, SC Magdeburg und Titelverteidiger Füchse Berlin greifen die „Zebras“ erst in der dritten Qualifikationsrunde ein, die am 16. Oktober ausgelost und dann im November gespielt wird.

Bei ihren bisherigen drei Starts haben die Kieler den Wettbewerb in den Jahren 1998, 2002 und 2004 jeweils gewonnen. Gerne würde der THW das Finalturnier am 18. und 19. Mai kommenden Jahres ausrichten. „Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Erst einmal muss der europäische Verband das Turnier ausschreiben. Dann müssen wir uns für die Gruppen- und K.o.-Phase qualifizieren“, sagt Szilagyi. Große Zweifel hegt daran aber eigentlich niemand.

Von lno