Marc Weinstock ist neuer Chef des Aufsichtsrates beim Handball-Rekordmeister THW Kiel. Der 52-Jährige wurde im Februar für fünf Jahre in das Gremium gewählt. Weinstock ist Geschäftsführender Gesellschafter der Big Bau Gruppe. Er will die Zebras in ruhigeres Fahrwasser und zu neuen Erfolgen führen.