Kiel

Der 1,98 Meter große, 102 Kilogramm schwere Rückraum-Rechtshänder und Abwehr-Koloss soll dem frisch gebackenen Pokalsieger nicht nur in erster Linie in der Defensive helfen, sondern auch auf der halblinken Rückraumseite in der Offensive für Entlastung sorgen. „ Pavel ist die Verstärkung, die wir gesucht haben“, sagte Viktor Szilagyi, Sportlicher Leiter des THW Kiel, am Dienstag. „Unsere Mannschaft kann von seiner Erfahrung profitieren. Ein weiteres Plus: Pavel kennt die Liga, spricht die Sprache und wird daher keine lange Eingewöhnungszeit benötigen.“

In der Bundesliga erzielte Horak 828 Tore in 225 Spielen

2006 war Zweitligist Ahlener SG für ein Jahr Horaks erste Station in Deutschland. Danach führte der Weg des 118-maligen Nationalspielers (336 Tore) über Frisch Auf Göppingen (2007-2013) und die Füchse Berlin (2013-2015) zum HC Erlangen (2015-2017). In neun Jahren Bundesliga erzielte Horak in 225 Spielen 828 Tore, gewann mit Frisch Auf zweimal den EHF-Cup (2011, 2012) und mit den Füchsen einmal den EHF-Cup (2015) und einmal den DHB-Pokal (2014). 2017 zog es den Tschechen vom HC Erlangen zum weißrussischen Champions-League-Teilnehmer HC Meshkov Brest.

Horak : "Für mich erfüllt sich ein Traum."

Der 36-jährige Routinier freut sich auf die Rückkehr in die „stärkste Liga der Welt“: „Für mich erfüllt sich im Sommer ein Traum. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, irgendwann einmal das THW-Trikot zu tragen und als Kieler in die Sparkassen-Arena einlaufen zu dürfen. Dass es jetzt so kommen wird, macht mich unglaublich stolz. Ich werde hart arbeiten, um die in mich gesetzten Erwartungen zu erfüllen.“