Kiel

Das hatte sich der Rekordmeister anders gedacht. Feierliche Saisoneröffnung vor 6800 Fans, launiges Programm, Frühform aus den Partien gegen Flensburg und Barcelona konservieren, mit einem guten Gefühl in die Saison starten. Denkste! Zerknirscht stürmt THW-Trainer Alfred Gislason anschließend in die Kabine. Zäh war’s.

Früh am Abend brandet erstmals lauter Jubel in der Arena auf: Dominik Klein betritt die Platte. Zwei Jahre ist es her, dass die Vereinsikone das schwarz-weiße Trikot abgelegt hat. Nun das Comeback – als Moderator an der Seite von TV-Allzweckwaffe Anett Sattler. Läuft alles ein bisschen schleppend an, aber irgendwann hat sich das Duo im Ping-Pong-Modus so richtig eingegroovt. Interview hier, Interview da: Filip Jicha, Alfred Gislason oder Kay Kramm. Der Polizei-Revierleiter sorgt seit 18 Jahren für Sicherheit in der Halle. In gut zwei Wochen ist Schluss: Ruhestand. „Ich werde weiterhin dabei sein“, sagt er und zeigt auf den Rang, von dem aus er dem THW verbunden bleiben wird.

Spieler kommen nicht zu Wort

Auch Dominik Klein bleibt einer Sache verbunden, und zwar dem Sport. Zumindest heute. Gerade erst hat der 34-Jährige seine Karriere als Profi-Handballer beim HBC Nantes beendet. Trotzdem muss er an diesem Abend nochmal ran – in mehreren Duellen gegen Kollegin Sattler. Challenges sagt man im Post-Stefan-Raab-Zeitalter noch immer. Beim Seilspringen etwa unterliegt er, die Yoga-Challenge geht an Klein. Mit ein bisschen Mogeln zumindest. Das alles ist unterhaltsam, bisweilen sogar spektakulär wie beim Auftritt der „Funny Skippers“ aus Lüneburg mit ihrer Seil-Artistik – aber am Ende wollen die THW-Fans vor allem eins: die Mannschaft sehen. Und die läuft um 18.58 Uhr in die Halle ein. Jetzt wird‘s sportlich. Schade, dass im Rahmen der groß angekündigten Vorstellung der Mannschaft 2018/2019 diejenigen nicht zu Wort kommen, die am wichtigsten sind: die Spieler.

Die tun sich auf der Platte von Beginn an schwer. Vorne mit wenig Präzision gegen offensiv deckende Burgdorfer mit Neuzugang Cristian Ugalde an der Spitze. Defensiv knirscht und hakt es in der 6:0-Deckung, in der Sebastian Firnhaber den an der Hand verletzten Hendrik Pekeler ersetzt. Schlagwurf um Schlagwurf narrt besonders der Däne Morten Olsen den THW, da werden schnell Erinnerungen an die Dreifach-Pleite in Bundesliga und Pokal wach. Neben Pekeler fehlen auch Nikola Bilyk und Gisli Kristjánsson (beide Schulter), und vom Umschaltspiel und Tempo der vergangenen Testspiele ist nicht viel zu sehen. „Hannover war besser, beweglicher, das war nicht unser Tag. Aber besser jetzt als bei der Premiere“, wird Kapitän Domagoj Duvnjak nach dem Abpfiff sagen.

"Das war richtig schlecht"

„Wir haben als Mannschaft gut funktioniert und die Ausfälle kompensiert mit einer guten Mentalität“, resümiert der 20-jährige TSV-Youngster Joshua Thiele. Burgdorf muss auf vier Akteure – darunter Kapitän Kai Häfner – verzichten und zieht in der zweiten Halbzeit von 16:16 (37.) auf 24:19 (49.) davon. Wonach der Auftritt des THW in dieser Phase aussieht, bringt Dominik Klein am besten auf den Punkt: „Das Auftreten hat mich an die letzte Saison erinnert. Für den THW wird es jetzt schwer, den Schalter umzulegen.“ Das weiß auch Torwart Niklas Landin: „Das war richtig schlecht. Wir haben uns das schon anders vorgestellt. Wenn es um Punkte gegangen wäre, wären wir anders aufgetreten, da bin ich mir sicher. Jetzt liegt der Fokus auf dem Pokalspiel.“ Auf die schlechte Generalprobe folgt am Wochenende die Pokal-Premiere, voraussichtlich gegen zwei Zweitligisten. Eine Premiere ohne Aussagekraft. Wo die Zebras stehen, wissen sie seit Mittwochabend vermutlich selbst nicht mehr.

Statistik THW Kiel: N. Landin (1.-30. Minute/9 Paraden), Wolff (31.-60./5) – Duvnjak 3, Reinkind 2, M. Landin 3/1, Firnhaber 2, Weinhold 1, Dissinger 1, Wiencek 2, Ekberg 2/1, Rahmel 1, Dahmke 1, Zarabec 1, Vujin, Nilsson 3. TSV Hannover-Burgdorf: Ziemer (1.-30. Minute/6 Paraden), Lesjak (ab 31./9) – Cehte 1, Thiele 2, Pevnov 5, Lehnhoff 1, Atman 3, Böhm 3, Ugalde, Srsen, Krone 1, Olsen 8, Donker, Feise, Kastening 4/4. Schiedsrichter: Krüger/Schmidt (Flensburg) – Strafminuten: THW 4 (2x Wiencek), TSV 8 (2x Böhm, Thiele, Pevnov) – Siebenmeter: THW 3/2 (Ekberg an den Pfosten), TSV 4/4 – Spielfilm: 1:4 (5.), 4:5, 4:7 (11.), 7:8, 9:8 (25.), 12:11 – 16:16 (37.), 17:19, 18:21 (46.), 19:25 (51.), 22:28 – Zuschauer: 6800 in der Kieler Sparkassen-Arena.

Von Tamo Schwarz und Marco Nehmer