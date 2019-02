Kiel

Der THW Kiel will mit weiteren Veranstaltungen das Minus in der Kasse schmälern. Für die Deckung des Etats sollen am Saisonende die Gesellschafter sorgen. Ziegenbein: „Geplant ist eine Kapitalerhöhung durch unsere Kommanditisten. Es sind auch weitere Gesellschafter dazugekommen. Dadurch wird die Stabilität erhalten.“

EHF-Cup-Final4 bringt bis zu 500 000 Euro

Weitere Einnahmen sind durch zusätzliche Events geplant. Ziegenbein: „Die Sponsorenverträge sind gemacht. Da ist unser Warenkorb ziemlich leer. Geignete Maßnahmen zur Umsatzsteigerung wären aber Veranstaltungen wie zusätzliche Spiele oder Turniere. Was uns auch in die Karten spielt, ist die Ausrichtung des Final Four im EHF-Cup, das wir nach Kiel geholt haben. Das kann uns einen Gewinn bis zu 500000 Euro einbringen.“

