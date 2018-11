Sowohl Trainer Alfred Gislason als auch Top-Torschütze Niclas Ekberg waren nach dem Sieg des THW Kiel in der Handball-Bundesliga über Frisch Auf Göppingen (28:26) am Sonntagabend schnell in den Katakomben verschwunden. Beide hatten Probleme mit dem Kreislauf – aus unterschiedlichen Gründen.