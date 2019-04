Kiel/Hamburg

Alfred Gislason, seit 2008 Trainer des THW Kiel, ist ein Statistik-Freund. Immer wieder lässt er sich im Laufe der Spiele von Betreuer Michael Menzel die Zahlen auf dessen Spielberichtsbogen zeigen. Gislasons eigene Final-Four-Statistik mit dem THW Kiel ist beeindruckend: Fünfmal qualifizierten die Zebras sich unter seiner Anleitung. Fünfmal feierten sie anschließend den Titel.

Anders als auf die Spielstatistik von Menzel will Gislason darauf aber nicht viel geben. „Das ist eine schöne Statistik, aber sie bedeutet wenig. Gegen Berlin können wir uns für die letzten Jahre nichts kaufen“, sagt er vor dem Halbfinale am Sonnabend (18.30 Uhr), in dem die Kieler auf die Füchse Berlin treffen.

Alfred Gislason würde ein Triumph im DHB-Pokal viel bedeuten

Seinen Lauf mit dem THW Kiel erklärt Gislason völlig uneitel: „Das liegt daran, dass meine Spieler immer sehr gute Lösungen gefunden haben.“ Von seiner eigene Person will der Isländer so wenig Aufheben wie möglich machen, den Umstand, dass er in seiner letzten Saison als THW-Trainer auch sein letztes Final Four erlebt, am liebsten ausblenden. „Völlig nebensächlich“ sei das.

Mit dem Gewinn des Pokals könnte der THW Kiel eine nunmehr zwei Jahre währende Titelflaute beenden. Für die Verhältnisse des Rekordmeisters ist die Zeit seit dem letzten Triumph beim Pokalsieg 2017 schon eine Durststrecke. „Es wäre sehr, sehr schön, ein letztes Mal den Pokal mit dem THW zu gewinnen. Das würde mir, der Mannschaft und dem Klub viel bedeuten“, sagt Gislason, der nicht der einzige Kieler mit einer blütenweißen Final-Four-Weste ist.

Filip Jicha : Gutes Gefühl beim Pokal-Final-Four in Hamburg

Sein Co-Trainer Filip Jicha erlebte das Final Four fünfmal als Spieler, feierte ebenso oft den Sieg. Besonders gerne denkt er an das Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen 2009 zurück. „Da habe ich das entscheidende Tor mit der Schlusssirene geworfen. Aus 13 Metern zwischen den Beinen von Henning Fritz hindurch.“ 36:35 siegten die Kieler und holten einen Tag später zum sechsten Mal den Pokal.

Auch Jicha bedeutet seine Sieger-Quote in Hamburg nicht viel. „Es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass Alfred und ich immer zwei bestimmte Brötchen zum Frühstück gegessen haben oder so“, sagt er lachend. „Statistiken werden immer im Nachhinein gemacht. Das Schöne und manchmal auch Bittere am Sport ist ja aber, dass immer alles passieren kann.“

Allerdings gibt der Tscheche zu: „Psychologisch ist so eine Serie nicht schlecht. Ich fahre immer mit einem guten Gefühl nach Hamburg.“ Zurück aufs Spielfeld sehnt der 36-Jährige sich nur bedingt. „Ich bin von einem Athleten zu einem normalen Menschen geworden“, sagt er. „Der Sport hat seine Spuren hinterlassen. Aber bei wichtigen Spielen würde ich gerne noch mal mit meiner früheren Explosivität etwas beitragen.“

Filip Jicha : "Man muss in eine unmenschliche Zone"

Das Final Four ist für Jicha nach der Champions-League-Endrunde in Köln das größte Highlight im Vereinshandball. „Ich bin großer Fan von diesem Wettbewerb. Man muss noch viel mehr aus seiner Komfortzone hinaus als bei normalen Spielen. Man muss in eine unmenschliche Zone.“ Denn im besten Fall zwei Spiele innerhalb von weniger als 24 Stunden gehen nicht spurlos an den Handballer-Körpern vorbei. „Die Jungs springen am Sonntagmorgen nicht gerade aus dem Bett“, sagt Jicha, der seine Pokal-Erfahrung nun an die Mannschaft weitergibt.

Die wichtigste Erkenntnis dabei lautet: volle Konzentration auf den Halbfinalgegner Berlin. „Wenn du in diesem Wettbewerb überleben willst, bist du verpflichtet, von Minute eins an nicht nur 99 Prozent, sondern mindestens 101 Prozent zu geben“, sagt Jicha, für den die jüngste Niederlagenserie und die Verletzungssorgen der Füchse in der Liga keine Rolle spielen. „Das sind zwei völlig unterschiedliche Wettbewerbe. Und die Erfahrung lehrt: Im Pokal wird oft beflügelt, wer auf dem Papier benachteiligt ist.“

Public Viewing in der Forstbaumschule bei Finaleinzug des THW Kiel

Während die Mannschaft ( Jicha: „Die Jungs wissen, worauf es ankommt“) sich ausschließlich auf die Füchse konzentriert, hat das Trainer-Duo Videos für alle Eventualitäten analysiert. Gegner in einem möglichen Finale wären der SC Magdeburg oder die TSV Hannover-Burgdorf. Wunschgegner haben die Kieler nicht. Passieren kann ja eh alles. Dafür wünscht sich Jicha den Titel. „Für den Verein muss man nicht lange diskutieren, was der Pokal bedeuten würde. Es ist einer der bedeutendsten Wettbewerbe im Handball. Persönlich würde es mich unglaublich für Alfred freuen. Ihm würde ich gerne ermöglichen, diesen Titel in seiner letzten Saison als THW-Trainer mitzunehmen.“

Im Falle einer Finalteilnahme des THW Kiel zeigt die Forstbaumschule in Kiel, Düvelsbeker Weg 46, das Endspiel live auf einer Großbildleinwand in ihrem Biergarten.

