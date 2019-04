Berlin

Bester Torschütze beim THW Kiel war Domagoj Duvnjak mit sechs Toren. Für die Füchse Berlin traf Hans Lindberg 7/4 Mal.

Keine Tricks und taktischen Kniffe: Sowohl THW-Trainer Alfred Gislason als auch sein Gegenüber Velimir Petkovic schickten die gleiche Startsieben aufs Feld wie vor eineinhalb Wochen bei der Begegnung beider Teams im Pokal-Halbfinale.

Danach aber nahm das Duell einen ganz anderen Lauf. Hauptgrund: Anders als beim THW-Sieg in Hamburg, als Niklas Landin sein Tor phasenweise vernagelt hatte, hatten die Torhüter auf beiden Seiten dieses Mal keinen guten Tag erwischt.

Füchse legten vor

So entwickelte sich eine temporeiche, knappe Partie, in der die Füchse zunächst stets ein Tor vorlegten, das der THW Kiel dann ausglich. Zunächst fand die Achse Miha Zarabec - Domagoj Duvnjak regelmäßig eine Lücke zwischen Mittelblock und Halbpositionen in der Füchse-Abwehr. Und als Berlins Spielmacher Jacob Holm, der nicht gut in die Partie fand, nach 16 Minuten einen Wurf weit übers Kieler Tor setzte, nutzte Niclas Ekberg per Gegenstoß die Gelegenheit für die erste Kieler Führung zum 9:8.

Doch statt diese in Überzahl (Zeitstrafe gegen Füchse-Kreisläufer Johan Koch) auszubauen, vereitelte Malte Semisch einen Kieler Lauf. Ebenso wie Gislason nach knapp 20 Minuten Wolff für Landin (keine Parade) ins Tor beorderte hatte auch Petkovic einen Wechsel auf dieser Position vorgenommen. Silvio Heinevetter hatte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls erst zwei Würfe pariert.

Torhüter mit schwacher Leistung

Semisch startete gleich mit einer Parade gegen Ekberg, Mijajlo Marsenic glich im Gegenzug aus, der Aufwind für den THW Kiel flaute wieder ab. Immer schwerer taten sich die Zebras, eine Lücke in der Berliner Abwehr zu finden. Mehrfach scheiterte Duvnjak bei angezeigtem Zeitspiel am Mittelblock von Jakov Gojun und Marsenic. Auf der anderen Seite ging es schnell: Zweimal Lindberg, einmal Wiede - und der THW lag beim 13:10 erstmals mit drei Toren zurück.

Alfred Gislason brauchte frisches Personal. Nikola Bilyk kam für den linken Rückraum, erst Duvnjak, dann Lukas Nilsson übernahmen die Regie. Der Rückstand zur Pause blieb aber bei zwei Toren (15:13). Kieler Torhüter-Paraden zu diesem Zeitpunkt: nach wie vor keine.

Kieler drehen Spielstand binnen vier Minuten

Das sollte sich gleich nach der Pause ändern. Nach Weinholds Anschlusstreffer parierte der wieder eingewechselte Niklas Landin gegen Lindberg und während die Füchse sich im Angriff Fehler leisteten, blieb der THW Kiel konsequent. Beim 15:16 durch einen Ekberg-Gegenstoß hatten die Zebras den Spielstand wieder zu ihren Gunsten gedreht.

Bis rund zehn Minuten vor Schluss war die Partie weiter völlig offen. Die 10.000 Fans in der mit einer Sondertribüne aufgestockten Max-Schmeling-Halle verwandelten den Fuchsbau in ein Tollhaus. Die Kieler ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Nun war es umgekehrt als im ersten Durchgang: Der THW legte stets einen Treffer vor, die Füchse zogen nach. Bis sich bei ihnen erste Erschöpfungsanzeichen bemerkbar machten. Die Konzentration in Abwehr und Angriff ließ nach, Niklas Landin parierte zweimal in Folge und die Kieler konnten sich erstmals mit vier Toren absetzen (22:26, 50.).

Ekberg rettet Kieler Sieg

Das rettete sie aber nicht vor einem dramatischen Endspurt. Erst kassierte Miha Zarabec wegen eines Fouls an Elisson im Gegenstoß Rot, dann brachte Lindberg die Gastgeber per Siebenmeter beim 26:28 (54.) wieder in Schlagdistanz.

Dann folgte, was THW-Kapitän Domagoj Duvnjak später als „totales Chaos“ beschreiben sollte. Von der nun offensiven Füchse-Abwehr getrieben, fehlte dem THW-Angriff nun jeglicher roter Faden. Beim 28:29 (58.) spitzelte Elisson Duvnjak fast den Ball aus der Hand, als die Kieler nach einer Auszeit 39 Sekunden vor Schluss alles hätten klar machen können, versprang Weinhold der Ball. Doch auch die Füchse behielten keinen kühlen Kopf. 25 Sekunden blieben ihnen in der bebenden Halle, um dem THW zumindest einen Punkt zu klauen. Wiede stieg hoch, hätte werfen können, entschied sich aber für den Pass auf Linksaußen Elisson. Und den hatte Niclas Ekberg erahnt. Ein Sprung, ein Griff und der Schwede hielt den Ball in den Händen, umklammerte ihn fest wie einen Schatz. „Ecki hat alles richtig gemacht“, jubelte Duvnjak, der sich nach diesem Kraftakt wie seine Mannschaftskameraden auf drei freie Tage über Ostern freut. „Meine Familie kommt zu Besuch. Wir werden das ganz entspannt genießen.“

Die Statistik Füchse Berlin: Heinevetter (1. bis 19. und ab der 31. Minute, 5 Paraden), Semisch (20. bis 30., keine) - Wiede 4, Elisson 2, Holm, Struck, Mandalinic 1, Gojun 1, Lindberg 7/4, Zachrisson 3, Schmidt, Reißky (n.e.), Koch 3, Marsenic 3, Drux 5. THW Kiel: N. Landin (1. bis 18. und ab der 31. Minute, 5 Paraden), Wolff (19. bis 30. und bei einem Siebenmeter, keine Parade) - Duvnjak 6, Reinkind 2, M. Landin 1, Firnhaber (n.e.), Weinhold 5, Wiencek 4, Ekberg 4/1, Rahmel (n.e.), Dahmke, Zarabec 1, Bilyk, Pekeler, Nilsson 5.

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.