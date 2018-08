Kiel

Die Zebra-Legenden Hein Dahlinger, Magnus Wislander, Stefan Lövgren, Klaus-Dieter Petersen, Marcus Ahlm, Thierry Omeyer, Dominik Klein und eben Zeitz haben dort einen besonderen Ehrenplatz.

Zehn Jahre beim THW und 100 Länderspiele sind Bedingung, um in die „Ahnengalerie“ aufgenommen zu werden. Nur Vereinsikone Dahlinger (nur 38 Länderspiele, aber 5423 Tore für den THW) und Omeyer (nur sieben Jahre, aber 21 Titel in Kiel) bilden eine Ausnahme. Und so wurde nach Zeitz’ ersten elf Jahren bei den Zebras (2003-2014) und 166 Länderspielen im Jahr 2014 auch das Banner mit dem Linkshänder feierlich enthüllt.

Gislason schweigt zum Thema

Eine Entscheidung seitens des Vereins soll in dieser Woche fallen. THW-Coach Alfred Gislason („Die größte menschliche Enttäuschung meiner Karriere“) wollte sich zu dem Thema nicht öffentlich äußern. Wer den Isländer kennt, kann sich die Antwort jedoch vorstellen.

Doch was denken Sie?