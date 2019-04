Im ersten Halbfinale kam er nicht zum Einsatz, im zweiten führte er zur Roten Karte gegen Hendrik Pekeler vom THW Kiel. Beim Final Four um den DHB-Pokal sorgte der Videobeweis am Sonnabend in Hamburg für Ärger. "Ich finde ihn grundsätzlich gut, aber er muss konsequent sein", sagte Pekeler.