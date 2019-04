Kiel/Hamburg

Der Pokal

Im Jahr 2012 wich der alte "Henkelpott" der Trophäe, die heute beim Jubeln in die Luft gereckt wird. Der "neue" DHB-Pokal ist das Resultat einer Fan-Ausschreibung der Handball-Bundesliga-GmbH. Er misst 49 Zentimeter, ist 3,5 Kilogramm schwer und aus fein versilbertem Messing. Materialwert? 20.000 Euro. Dem Finalsieger überreicht am Sonntag die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt ist, die Trophäe.

Die Antrittsprämie

Jeder der vier qualifizierten Klubs erhält 90.000 Euro. Eine Siegprämie gibt es nicht.

Die Teams

Neben dem THW Kiel sind in diesem Jahr die Füchse Berlin, der SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf qualifiziert. Die Kieler haben mit insgesamt 16 Final-Four-Teilnahmen die größte Endrunden-Erfahrung. Der SCM ist zum 9. Mal dabei, die Füchse zum dritten Mal und Hannover zum zweiten Mal. Bis auf die Niedersachsen haben alle Mannschaften den Pokal schon mindestens einmal gewonnen. Der THW Kiel ist mit zehn Titeln Rekord-Pokalsieger.

Die Spiele

Der THW Kiel bestreitet am Sonnabend das spätere Halbfinale. Anwurf gegen die Füchse Berlin ist um 18.30 Uhr. Zuvor spielen um 15.50 Uhr die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg den ersten Finalteilnehmer aus.

Der Sonntag beginnt mit dem Finale um den DHB-Amateurpokal um 11.45 Uhr zwischen dem BTB Aachen 1908 und dem ATSV Habenhausen.

Um 15.10 Uhr steht das Finale auf dem Programm. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

Der Videobeweis

Zum zweiten Mal nach 2018 können die Schiedsrichter vom Videobeweis Gebrauch machen. In welchen Situationen, das ist genau geregelt:

- Wenn unklar ist, ob der Ball die Torlinie komplett überquert hat.

- Bei Verdacht auf unfaire Aktionen außerhalb des Sichtfeldes der Schiedsrichter und ohne Bezug zur Spielhandlung oder zum Ball.

- Um im Falle einer Disqualifikation auszuschließen, dass der Falsche Spieler vom Platz geschickt wird.

- Wenn es zu Rudelbildung kommt.

- Wenn Zweifel bestehen, ob die Rote oder Blaue Karte gezeigt werden soll.

- Wenn Spieler oder Offizielle in den letzten 30 Sekunden eines Spiels den Gegner durch ihr Handeln am Wurf hindern.

Bei Bedarf können die Schiedsrichter auf bis zu neun Kamerasignale zurückgreifen.

Die Schiedsrichter

Robert Schulze/ Tobias Tönnies ( Magdeburg/ Stendal), Fabian Baumgart/ Sascha Wild (Altenheim/Elgersweiher) und Christoph Immel/ Ronald Klein ( Tönisvorst/ Ratingen) sind die Referee-Duos, die die drei Spiele leiten werden. Das Halbfinale des THW Kiel gegen die Füchse Berlin pfeifen Schulze/ Tönnies. Baumgart/ Wild leiten das Finale.

Anreise und Einlass

Wichtig für Fans, die nicht über Nacht in Hamburg bleiben: Der Elbtunnel ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 22 und 7 Uhr voll gesperrt. Das betrifft die Autobahnabschnitte der A7 Heimfeld und Volkspark in Richtung Norden sowie die Abschnitte Volkspark und Hausbruch in Richtung Süden. Zudem sind die Autobahn-Zufahrten ab 21 bis 10 Uhr voll gesperrt. Die Anschlussstelle Waltershof, Auffahrt Richtung Süden, ist von Sonnabend, 22 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, gesperrt.

Einlass am Sonnabend ist ab 13.45 Uhr, am Sonntag ab 11.15 Uhr.

Tickets

Karten gibt es keine mehr. Die Barclaycard Arena in Hamburg ist schon lange komplett ausverkauft.

Live dabei sein

KN-online bietet wie gewohnt einen Liveticker an. Hier geht es zum Ticker.

Ab 15.45 Uhr überträgt die ARD das Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf vs. SC Magdeburg live. Sky berichtet live aus der Barclaycard Arena ab 15.30.

Ab 18 Uhr berichtet Sky live aus der Barclaycard Arena über das Halbfinale des THW Kiel gegen die Füchse Berlin. Ab 18.30 wird das Spiel live und frei empfangbar beu Sky Sport News HD übertragen.

Das Finale um den DHB-Pokal läuft am Sonntag bei der ARD live ab 15 Uhr. Sky berichtet ab 14.45.

Public Viewing in Kiel

Schafft es der THW Kiel ins Finale bietet die Forstbaumschule Kiel, Düvelsbeker Weg 46, am Sonntag ein Public Viewing in ihrem Biergarten an.

