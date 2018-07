Kiel

Der Linksaußen präsentierte sich gut gerüstet für die Vorbereitung. „Dieser Test ist der anstrengendste“, befand Dahmke mit Blick auf die kommenden Wochen. Seine hartnäckige Schambeinentzündung hat er so gut wie überwunden.

Tägliches Training auch im Urlaub

„Ich habe täglich trainiert und fühle mich sehr gut erholt“, sagte Dahmke über seinen „Urlaub“. Gemeinsam mit Freundin Stine Oftedal, amtierende Champions-League-Siegerin mit Györ (Ungarn) und norwegische Nationalspielerin, hat er ihrer Heimat Oslo und auf Sansibar Kraft getankt. Mit Oftedals Schwester Hanna und deren Lebensgefährten Sander Sagosen (Paris Saint-Germain) bildeten sie phasenweise eine illustre Trainingsgemeinschaft.

"Genug mit Entschuldigungen"

Der neuen Saison blickt Dahmke mit Vorfreude entgegen: „Im Sommer habe ich mir gedacht, dass es an der Zeit ist. Es ist jetzt genug mit Entschuldigungen. Es ist an der Zeit, zu zeigen, dass wir an die Spitze gehören“, sagte der 25-Jährige. In den kommenden Tagen absolvieren alle Zebras ihre Tests, parallel startet das Lauftraining. Am Sonntag steht die erste gemeinsame Trainingseinheit mit allen Kieler Spielern an.