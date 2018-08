Der THW Kiel trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals in der heimischen Sparkassen-Arena auf den SC DHfK Leipzig. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Anschluss an den Supercup in Düsseldorf. Christian Schwarzer, Weltmeister von 2007, zog die Zebrakugel als vorletzte aus der Lostrommel.