Hamburg

Es lief die 22. Minute, der THW Kiel führte mit 8:5 gegen die Füchse und spielte Handball aus einem Guss. Da schien für viele Kieler schon klar, dass der 14. Finaleinzug der Zebras in Sack und Tüten war. "Hier regiert der THW", sagen die Fans in ihrem Block, der "weißen Wand". Und später: "Die Nummer eins im Land sind wir."

Auch THW-Trainer Alfred Gislason genoss die Vorstellung, die seine Mannschaft um Miha Zarabec und Domagoj Duvnjak im Angriff und den schier unüberwindbaren Mittelblock Hendrik Pekeler / Patrick Wiencek in der Abwehr zelebrierte. "In der ersten Halbzeit haben wir überragend sehr guten Handball gespielt", sagte der Isländer nach dem Spiel.

Linie ging verloren

Allerdings: Die Freude war nur von kurzer Dauer. Nach der Halbzeitführung von 13:7 folgten 30 Minuten, in denen die Kieler noch einmal richtig kämpfen mussten. "Leider haben wir in der zweiten Halbzeit unsere Linie deutlich verloren", analysierte Gislason. "In den letzten 20 Minuten waren die Füchse klar besser. Da haben wir von unserem Vorsprung gelebt."

Der THW-Trainer hatte den Hauptgrund für den Leistungseinbruch seiner Mannschaft in der Roten Karte gegen Pekeler (36.) ausgemacht, die Trotz Videobeweis für Diskussionsstoff sorgte.

"Die rote Karte hat ein bisschen Unsicherheit reingebracht", fand auch Niklas Landin. Der THW-Torwart war mit 13 Paraden maßgeblich daran beteiligt, dass die Kieler ihren Vorsprung über die Zeit retten konnten.

Oberschenkelverletzung bei Wiencek

Patrick Wiencek, der sich erst am Sonnabendmorgen nach einem Magen-Darm-Infekt wieder fit gemeldet hatte, zog sich kurz vor der Disqualifikation seines Innenblock-Partners auch noch eine Oberschenkelverletzung zu. Über die Schwere der Verletzung konnten die THW-Verantwortlichen kurz nach dem Spiel noch nichts sagen. Wiencek biss auf die Zähne, spielte trotzdem durch und blickte anschießend schon wieder nach vorne.

"Gegen Magdeburg müssen wir die Fehler abstellen, die wir in der Liga gegen sie gemacht haben." Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel im Meisterschaftsrennen hatten die Zebras gegen den SCM das Nachsehen.

Schwerstarbeit für die Physios

Um die geschundenen Körper der Spieler innerhalb von 19 Stunden wieder einsatzbereit zu bekommen, leisten THW-Ärzte und Physios derzeit Schwerstarbeit. Direkt nach dem Spiel bekamen die Spieler in der Kabine einen Smoothie, um die Energiereserven wieder aufzufüllen. Anschießend ging es schnell ins Hotel in Norderstedt. Auch Team-Osteopath Jan Bock steht den Spielern dort zur Verfügung.

"Wir müssen die Zeit so gut wie möglich nutzen", sagte Viktor Szilagyi, der Sportliche Leiter des THW Kiel. "Die Spieler sollen jetzt so schnell wie möglich runterkommen und so viel wie möglich schlafen."

Pekeler lobt die Fans

In den Schlaf zu finden, das dürfte den Zebras nach dem adrenalinlastigen Halbfinale allerdings schwer fallen. Daran sind auch die Fans in der Barclaycard-Arena nicht unschuldig. "Im Vergleich zu heute war die WM-Stimmung hier fast schon traurig", sagte Hendrik Pekeler.

