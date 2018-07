Westerland

Am Sonnabendmorgen waren die Zebras per Fähre nach Sylt gereist, nahmen ein gemeinsames Mittagessen im "Beachhouse" ein. Anschließend ging es zum Hauptstrand, wo die Kieler ein Bad in der Fan-Menge genossen, geduldig Foto- und Autogrammwünsche erfüllten.

Kristjánsson muss passen

Im Sportzentrum Kampstraße wurde es dann ein lockeres Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten TSV Westerland. Alle Zebras bekamen ihre Einsatzzeiten, nur Neuzugang Gisli Thorgeir Kristjánsson musste mit leichten Achillessehnenbeschwerden passen.

Vor knapp 400 Zuschauern setzte sich zu Beginn vor allem Kreisläufer und Neu-Kapitän Patrick Wiencek immer wieder in Szene, schnell zogen die Kieler unaufhaltsam davon. Die Neuzugänge Hendrik Pekeler und Harald Reinkind feierten bei ihrem Debüt schon vor der Pause erste Torerfolge. Auch die Außen konnten sich in Szene setzen: Rune Dahmke traf bis zur Pause zehn Mal, Niclas Ekberg sechs Mal. Mit 25:5 ging es in die Kabinen.

Dreifach-Kempa als Höhepunkt

Nach der Pause durften auch die Zebras ran, die zuvor noch auf der Bank gesessen hatten, darunter Neuzugang Magnus Landin, der für Dahmke kam. Ole Rahmel, im zweiten Durchgang für Niclas Ekberg auf der Platte, erzielte bis zum Schlusspfiff acht Tore. Höhepunkt war ein dreifach-Kempa von Miha Zarabec über Rahmel und Magnus Landin zurück zu Zarabec, der zum 48:10 einnetzte, der Endstand hieß 48:11.

Den langen Tag auf der Insel ließen die Zebras bei einem Abendessen in der "Sansibar" ausklingen. Das nächste Testspiel bestreitet der THW am Freitag, 27. Juli, um 19 Uhr in der Edgar-Meschkat-Halle beim TSV Altenholz.

Statistik

TSV Westerland - THW Kiel 11:48 (5:25)

TSV Westerland: Schilling, Schmidt, Schmiedl - Asmus, Thomsen, Knudsen 1, Zaspel 1, Rogge, Tillmann 1, Carnaj 1, Thielebein 1, Sprengkamp 1, Engelhardt, Biallas 1, Matzhöfer 2, H. Jensen, L. Jensen 2.

THW Kiel: N. Landin, Wolff - Duvnjak, Reinkind 2, M. Landin 6, Firnhaber 3, Weinhold, Dissinger 1, Wiencek 3, Ekberg 6/3, Rahmel 8, Dahmke 10, Zarabec 2, Vujin 3, Bilyk 2, Pekeler 1, Nilsson 1.

Zuschauer: 400 in der ausverkauften Halle im Schulzentrum Westerland.