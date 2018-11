Kiel

Der 19-jährige Sander Sebastian Akerlie wird von diesem 23:34 beim großen THW Kiel vermutlich noch seinen Enkelkindern erzählen. Als dritter Torwart des norwegischen Pokalsiegers in die Saison gegangen, spülte die Verletztenmisere seines Klubs den Youngster plötzlich ins Rampenlicht. Weil der reaktivierte Goran Rajkovic am Sonntag in der Sparkassen-Arena keine Hand an den Ball bekam, wurde Akerlie in der zwölften Minute eingewechselt und machte wahrscheinlich das Spiel seines Lebens, parierte vor 6865 Zuschauern (Die Drammenshallen fasst 4200 Besucher) 13 Bälle. Besonders in Halbzeit eins sammelten die Kieler Fahrkarte um Fahrkarte. „Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Rechtsaußen Ole Rahmel.

Rahmel, der am Montag seinen 29. Geburtstag feierte, wurde gegen Drammen nach 40 Minuten eingewechselt, avancierte mit vier Toren (bei fünf Versuchen) zum treffsicheren Profiteur Kieler Tempospiels. Wieder kamen jedoch unzählige verworfene Bälle zusammen, und auch Ole Rahmel suchte nach Ursachen für die Wurfschwäche: „Rudeck oder Rebmann sind Newcomer, auf die wir noch nicht eingestellt sind. Die machen dann dies oder das anders, und schon sind auch erfahrene Bundesliga-Spieler überrascht.“

Alfred Gislason riss der Geduldsfaden

Daniel Rebmann (24) hatte beim 28:26 des THW gegen Göppingen 16 Bälle gehalten. Christopher Rudeck (24) beim 27:23 der Zebras in Düsseldorf für den Bergischen HC sogar 19. „Und bei Drammen stand wieder einer im Tor, den wir nicht kannten. Das sieht dann bei drei Spielen in Folge ganz schön blöd aus“, so Rahmel weiter. Kein Wunder, dass bei THW-Trainer Alfred Gislason in der ersten Halbzeit einige Male der Geduldsfaden riss. „Schwer zu sagen, woran die schlechte Chancenausbeute liegt“, sagte der Isländer, der auf übermäßige Wechsel verzichtete. So rückten Spieler wie Rune Dahmke, Ole Rahmel oder Marko Vujin etwas mehr ins Rampenlicht. „Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen konnte. Meine OP ist jetzt zwei Monate her, und ich bekomme so langsam wieder das richtige Handball-Gefühl. Gesundheit top, Familie top, Handball top.“ Der Serbe strahlte und freut sich auf kommende Aufgaben. „Die Saison ist ja noch lang.“ Sein Vertrag beim THW Kiel läuft allerdings im Sommer 2019 aus. Ende Dezember werde es, so der 33-Jährige, Klarheit über seine Zukunft geben. Auch Ole Rahmel, dessen Vertrag ebenfalls 2019 ausläuft, hält einen solchen Zeitplan für „wünschenswert“.