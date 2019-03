Sieben freie Tage konnten die Handballer des THW Kiel zuletzt genießen – jedenfalls jene, die nicht beim Testspiel Deutschland gegen die Schweiz im Einsatz waren. Nun geht es aber in allen Wettbewerben wieder rund. Den Auftakt machen die Zebras am Donnerstag (19 Uhr) in der Liga gegen Leipzig.