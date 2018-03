In Kiel geht es am Sonntag bei "Kiel singt und spielt" musikalisch zu, außerdem kann auf dem Flohmarkt bei Real in Raisdorf gefeilscht werden. In Rendsburg finden Angelfans in der Nordmarkhalle alles, was das Hobbyherz begehrt. Weitere Veranstaltungstipps zeigt der Blick in den Tag.