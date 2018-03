Blick in den 10.03.2018

Holstein Kiel beim VfL Bochum

Kiel. In der 2. Bundesliga trifft Holstein Kiel am Sonnabend, 13 Uhr, auf den VfL Bochum. Wir berichten für Sie live vom Spiel. Hier finden Sie am Sonnabend den Liveticker.

Kein Babyschwimmen in Schilksee

Die Grippewelle macht auch vor Schwimmlehrern nicht halt. Für diesen Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. März, muss das Babyschwimmen in der Schwimmhalle Schilksee abgesagt werden.

Elmar Hess bespielt die Stadtgalerie Kiel

Die Ausstellung „Elmar Hess. Einen Frieden später“ (10. März bis 27. Mai) thematisiert in acht Rauminstallationen anhand zweier sich kreuzender Biografien die Auswirkung von Reglementierung durch staatliche Utopien und wirtschaftliche Systeme. Elmar Hess setzt in seinen Installationen filmische, fotografische und klangliche Elemente in Bezug zu gesellschaftlichen Themen. Zeitgleich zeigt die Stadtgalerie in ihrem Foyer einen Rückblick in Plakaten auf 30 Jahre Stadtgalerie Kiel. Die städtische Galerie war 1988 im Sophienhof eröffnet worden.

Spielenachmittag im Rathaus

Die Unabhängige Wählergemeinschaft organisiert am Sonnabend, 10. März, einen Spielenachmittag im Flintbeker Rathaus. Bereits im vierten Winter können sich Menschen jeden Alters zum gemeinsamen Spielen treffen. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr stehen im großen Sitzungssaal im Rathaus Gesellschaftsspiele im Mittelpunkt. Für das leibliche Wohl in Form von Kaffee, Saft und Kuchen ist gesorgt.

Frühlingsmarkt auf Schloss Hagen

Die Marktsaison auf Schloss Hagen startet am Sonnabend mit einem Frühlingsmarkt. Beginn ist um 11 Uhr. Die Gemeinde Probsteierhagen erwartet wieder viele Besucher, die in diesem besonderen Ambiente sich vom Alltag losgelöst treiben lassen wollen. Es gibt wieder Viel zu entdecken. Über 60 Aussteller im Innen- und Außenbereich präsentieren Ihre ansprechenden Waren, wobei für jeden etwas dabei ist. Egal ob für Haus und Garten, Dekoration, stilvolle Bekleidung, Kunsthandwerk, Kosmetik, Osterpräsente, Gewürze und angesagte Pflanzen sowie vieles mehr. Kulinarisch ist ebenfalls wieder Bestens vorgesorgt.

ABK sammelt Grünschnitt

Wenn die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, treibt es viele Kieler in ihre Gärten. Der bei der Gartenarbeit entstehende Grünschnitt kann am 10. März 2018 kostenlos bei der Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK) abgegeben werden. Sammelfahrzeuge sind von 8 bis 12 Uhr hier zu finden: Suchsdorf; Nienbrügger Weg/Alter Viedamm. Mettenhof; Svendborger Straße, Wendehammer. Hasseldieksdamm; Bahrenbrooker Weg, Parkplatz.

Zum Sportabzeichen schwimmen

Jeder kann das Deutsche Sportabzeichen machen, auch ohne Mitglied in einem Sportverein zu sein. Aus vier Disziplingruppen darf man eine Disziplin frei wählen. Schwimmen gehört dazu. Am Sonnabend, 10. März, werden in der Schwimmhalle Gaarden von 12 bis 14 Uhr kostenlos die Schwimmdisziplinen für das Abzeichen abgenommen. Interessierte müssen lediglich das Eintrittsgeld in der Schwimmhalle bezahlen.

Gesundheitstage in Eckernförde

Knapp 60 Aussteller präsentieren sich dieses Wochenende auf den 5. Eckernförder Gesundheitstagen. Neben vielfältigen Informationen und Vorträgen bietet die Messe in der Stadthalle die Möglichkeit, an 17 Stationen eines Gesundheitsparcours etwas über die eigene Konstitution zu erfahren. „Gesundheit zum Anfassen“, umschreiben die Veranstalter das Konzept. Die Themen reichen von Gesundheit und Prävention über alternative Heilmethoden, Wellness und Fitness bis zum aktiven Leben im hohen Alter. Öffnungszeiten: Sonnabend, Sonntag 10-17 Uhr in der Eckernförder Stadthalle, Tageskarte vier Euro, Familienkarte sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos: www.gesundheitstage-eckernfoerde.de

Osterbasar in Gettorf

Es wimmelt von Hasen, Hühnern und sogar Elefanten: Für den Osterbasar am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr im Gettorfer DRK-Haus, Herrenstraße 6, haben 17 Frauen in den vergangenen zwei Monaten fleißig Deko-Artikel genäht, gehäkelt und gestrickt. „Wir haben gleich nach Weihnachten angefangen“, verrät Heinke Stark aus der Basargruppe des DRK-Ortsvereins. Es gibt farbenfrohe Stoffbeutel und Schürzen, Taschen und Topflappen oder putzige Mini-Froschkönige für den Osterfrühstück

Von KN-online