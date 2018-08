30. KN-Förde-Triathlon in Kiel

In Kiel startet am Sonntag gegen 9 Uhr der 30. KN-Förde-Triathlon. Entlang der Lauf- und Radstrecke muss mit Behinderungen gerechnet werden. Straßen werden gesperrt. Auch an der Kiellinie auf Höhe der Seebadeanstalt in Düsternbrook, wo die Teilnehmer zum Schwimmen ins Wasser gehen, ist kein Durchkommen für Busse und Autos. Gegen 15 Uhr werden die Sperrungen aufgehoben.

Schweine-Tag im Tierpark Arche Warder

Ums Schwein geht es im Tierpark Arche Warder. Um 11.30 Uhr beginnt eine Fütterung von Turopolje-Schweinen am Schwimmteich statt. Schweine-Revierleiterin Nora Peiker wird um 12.30 Uhr und um 14.30 Uhr eine Führung zum Thema Freilandhaltung geben. Ab 11 Uhr finden Vorträge im Seminarraum statt.

Babybedarfs- und Kleiderbörse in Rendsburg

Unter freiem Himmel findet auf dem Willy-Brandt-Platz vor der Rendsburger Nordmarkhalle eine Babybedarfs- und Kleiderbörse statt. Der Aufbau beginnt um 6 Uhr. Anmeldungen und Platzreservierungen sind nicht nötig. Der Handel mit Umstandsmode, Erstlingsausstattung, Kinderwagen, Sportkarren, Kleidung und Spielzeug beginnt offiziell um 9 Uhr. Er endet um 13 Uhr. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.

POP am Strand in Damp

An der Strandpromenade treten am Sonntag ab 16 Uhr bei "R.SH - POP am Strand" Tom Gregory, Lions Head, Wincent Weiss, Max Giesinger und Johannes Oerding auf.

Tanzen in Laboe + Eisfest

Vor der Musikmuschel in Laboe kann ab 16 Uhr getanzt werden. Christoph Wiatre spielt Klassiker der 1930er bis 50er Jahre.

Ein Stück weiter, im Rosengarten, ist von 11 bis 20 Uhr das „Eisfest Laboe“.

Eutiner Festspiele

Auf der Freilichtbühne wird ab 16 Uhr „La Traviata“ von Guiseppe Verdi aufgeführt.

Führung in Albersdorf

Im Steinzeitpark in Albersdorf werden um 14 und 15 Uhr Führungen durch den Steinzeitwald und zu den Langbetten angeboten. Treffpunkt: Parkplatz, Süderstr. 47

Führungen in Kiel und Umgebung

Alter Botanischer Garten: 10.30 Uhr Führung „Giftpflanzen: Beschauen, nicht kauen!“, Treffen Eingang Schwanenweg, Tel. 0431/568286

Flandernbunker: 12 Uhr Performance „Mayers Erde“, Ref. Ruppe Koselleck, Kiellinie 249

Kunsthalle: 11.30 Uhr Führung durch „globalocal“, 16 Uhr durch „Alicja Kwade“, Düsternbrooker Weg 1, Tel. 0431/8805756

Schifffahrtsmuseum: 14.30 Uhr Führung durch „Die Stunde der Matrosen“, Wall 65, Tel. 0431/9013428

Stadtmuseum Warleberger Hof: 11.30 Uhr Führung durch „Fotoporträt - Kieler Stadtteile“, 15.30 Uhr durch „Kiel - Stadt des Segelsports“, Dänische Straße 19, Tel. 0431/9013425

Krokauer Mühlenverein: 14-17 Uhr Mühlenführung mit Brotverkauf, Krokauer Windmühle

Schloss Gottorf: 11 Uhr Führung „Mit Fiete auf Schatzsuche“, Schlossinsel, Tel. 04621/813-222

Verkaufsoffener Sonntag in Eckernförde

In Eckernfördes Innenstadt ist von 11-17 Uhr verkaufsoffener Sonntag, an der Schiffbrücke von 9-18 Uhr Fischmarkt.

Lebensfreude-Festival in Lübeck

Im Brügmanngarten in Lübeck-Travemünde ist von 11-19 Uhr das Lebensfreude-Festival.

Von KN-online