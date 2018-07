Kiel

Flower-Power in Rendsburg

Der Sound der 60er und 70er Jahre kommt in den Innenhof des Kulturzentrums Hohes Arsenal am Paradeplatz in Rendsburg. Kultlieder wie "The Boxer", "Sounds of Silence" und "Bridge over Troubled Water" erklingen, wenn die Simon & Garfunkel-Coverband "Central Park" um 19 Uhr die Instrumente entsichert.

A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt

Die A7 wird in der Nacht auf Sonntag von 21 Uhr bis 9 Uhr zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund hierfür ist der Aufbau eines Traggerüsts für eine Brücke über die Autobahn. Die Sperrung soll jedoch wenig Auswirkungen auf die Verkehrssituation der Autobahn haben: "Es ist eine sehr gute Zeit für eine Vollsperrung - wir rechnen mit verhältnismäßig kleinen Verkehrsbehinderungen", teilte der ADAC mit. Eine Umleitung für beide Fahrtrichtungen sei eingerichtet.

Sommerfest auf dem Kinderspielplatz

Der Spielplatz Gutenbergstraße in Kiel soll bald umgestaltet werden. Vorab findet auf dem Spielplatz erstmals ein Sommerfest statt. Am Sonntag wird es ein Programm für den Nachwuchs geben.

Das Sommerfest beginnt um zwölf Uhr und endet um 18 Uhr. Für das Sommerfest organisiert der neue Spielplatzpate Fabian Liebrandt mit dem Jugendtreff Gutenbergstraße Spiele für Kinder und ein Kinderschminken. Außerdem werden Getränke und Grillwürstchen angeboten.

Sommertheater in Lübeck

Das theater23 zeigt die Komödie "Match me if you can" - in einer Lübecker Erstaufführung. Zum Inhalt: Lisa und Martin haben sich im Internet gefunden und sich zu einem ersten Date im realen Leben verabredet. Nur schade, dass beide falsche Profilfotos verwendet haben, so dass sie einander nicht erkennen. Trotzdem kommen sie ins Gespräch, und das läuft auch ganz gut, bis einer von ihnen seinem ursprünglichen Date per SMS absagt - was dramatische Folgen hat...

Wie in jedem Jahr sind beim Sommertheater im Naturbad Falkenwiese (Wakenitzufer 1b, 23564 Lübeck) Bühne und Publikum sowohl Open Air als auch regensicher überdacht.

Weitere Infos und Karten-Reservierungs-Möglichkeit auf www.theater23.de.

Alte Handarbeitstechniken erlernen

Alte Handarbeitstechniken wie Häkeln, Stricken, Klöppeln und Tundeln werden am Sonntag, 22. Juli, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, im Freilichtmuseum Molfsee – Landesmuseum für Volkskunde, Hamburger Chaussee 99 in Molfsee, gezeigt. Dabei dürfen die Besucher gern mitmachen. Der Eintritt kostet acht Euro.

Von KN-online