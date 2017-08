Esther Ofarim bezauberte im Schloss

Kiel. Beim diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival gastierte Esther Ofarim mit ihrer virtuosen Band – Michail Paweletz (Violine), Micha Kaplan (Kontrabass), Bernard Fichtner (E- und Akustikgitarre) und Yoni Rechter (Klavier und musikalische Leitung) – im restlos ausverkauften Kieler Schloss und wurde zu Recht vom Publikum dafür mit Standing Ovatins gefeiert.

„I'll See You In My Dreams“ heißt der Liederabend. 1998 hatte sich die Israelin an den Hamburger Kammerspielen nach vielen Jahren der Bühnenabstinenz zurückgemeldet. In den Auftritten versammelt sie Lieder unterschiedlichster Genres: Hebräische Stücke wie das introvertierte „Layla, Layla“ stellt Ofarim neben Leonard-Cohen-Songs („Hallelujah“, „Bird On The Wire“). “She ´s Leaving Home“ von den Beatles findet Platz neben dem jazzigen Kurt-Weill-Klassiker „Speak Low“ und irischen Liedern. Auch „Morning Of My Life“, das Stück, mit dem sie einst bekannt wurde, fehlt nicht. Jedes Stück macht sie mit ihrer hellen, klaren Stimme zu ihrem eigenen. Nie übertrieben, aber mit großer Emotionalität und Durchlässigkeit interpretiert.

Als Überraschungsgast kommt nach einigen Songs der diesjährige Artist in Residence Avi Avital dazu und verstärkt die Band mit seinem feinen Mandolinenspiel. Der Fixstern des Abends bleibt aber unangefochten Esther Ofarim.