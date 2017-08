Grandioses Abschlusskonzert in Kiel

Zum Abschluss des erfolgreichen Schleswig-Holstein Musik Festivals war am Sonntag in der ausverkauften Kieler Sparkassenarena u.a. Carl Offs ewig junge “Carmina Burana” in spektakulärer Großbesetzung zu hören. Krzysztof Urbansky arbeitete scharfe Kon­traste zwischen Klangzauber und Dramatik heraus.