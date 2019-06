Im Alltag ist der digitale Alltag längst angebrochen: Musik und Filme aus der Cloud, soziale Vernetzung, intelligente Smart-Home-Lösungen, Smartwatches und Fitnesstracker. Die Liste digitaler Tools wächst ständig. Nutzen Sie diese Begeisterung und stellen Sie auch ihre Behörde schrittweise um auf Digital: Statten Sie Ihr Team mit Tablets aus, um von der handschriftlichen Notiz bis zur Präsentation ein motivierts Arbeiten zu ermöglichen. Nutzen Sie die besten Apps, um effektiv und zielgerichtet in einem motivierten Team zu arbeiten. Nicht zuletzt schont der Einsatz digitaler Hilfsmittel die Umwelt, da der Verbrauch wertvoller Ressourcen wie Papier auf ein Minimum reduziert wird.

Entlastung durch weniger Papier:

Die anfallenden Papiermengen sind in der Gremienarbeit bekanntlich hoch. Sitzungsunterlagen werden in großen Mengen wiederholt gedruckt und den Mitgliedern per Post oder Bote zugesandt. Die Personalkosten und Materialkosten, die hierbei entstehen sind enorm. Bildet man diesen Prozess in digitaler Form ab, so ergibt sich ein riesiges Einsparpotential und die Umwelt wird zusätzlich geschont.