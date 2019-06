Im Hinblick auf die zukünftige Arbeitsweise wird die Digitalisierung auch im schulischen und im beruflichen Alltag zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der Einsatz von interaktiven Whiteboards im Klassenraum eröffnet Möglichkeiten der innovativen Unterrichtsgestaltung und bereitet Schüler auf moderne Strukturen ihres zukünftigen Berufslebens vor. Spezielle Anwendungen wie Apple School Manager oder Apple Classroom erleichtern die Handhabung im Unterricht enorm. Gemeinsam analysieren wir den aktuellen Stand Ihrer digitalen Ausstattung und identifizieren Bedarfslücken. Darauf zugeschnitten bieten Ihnen individuelle Lösungsansätze an.

Unsere Schulprojekte:

Ergänzung in eigener Sache: Haben Sie schon von unseren Schulprojekten gehört? Durch den täglichen Umgang mit dem Medium Zeitung in gedruckter und digitaler Form setzen unsere Projekte "MiSch" (Medien in der Schule) auf die praxisorientierte Förderung von Lese-, Schreib- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Die Erstellung eigener journalistischer Inhalte, die Teilnahme am Kreativ- und Schreibwettbewerb sowie Einblick in den Berufsalltag von Journalisten sind Bausteine der Projekte. Bei dem Projekt Netrace handelt es ich um eine Rallye durch das Internet. Kniffligen Fragen gilt es so schnell wie möglich durch Nachweise von vertrauenswürdigen Quellen zu recherchieren und zu beantworten. Die zehn besten Teams erhalten im Rahmen einer großen Preisverleihung am Projektende Geldpreise für die Klassenkasse.