So können Sie beispielsweise die Pflegedokumentation digitalisieren und Patientenakten direkt vor Ort schnell und effizient bearbeiten. Das spart Zeit, Geld und Papier ein. Bauen Sie die digitalen Endgeräte in den Alltag mit ein und gestalten Sie ein spannendes Programm um die technische Entwicklung. Gleichzeitig ist die Ausstattung mit einem Tablet o.ä. ein großer Mitarbeiteranreiz und trägt zur Motivation bei. Ein modernes Image kann ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Arbeitgebers sein.

Ausstattung der Bewohner:

In der Digitalisierung stecken nicht nur für Mitarbeiter Potentiale, sondern auch für Ihre Bewohner ergeben sich enorme Chancen. Mit einem Tablet lassen sich Rätsel und Denkspiele lösen, Erinnerungen einstellen oder per (Video-) Telefonie in Kontakt mit den Verwandten bleiben. Die Teilhabe am Alltag wird durch die Digitalisierung spürbar erweitert.