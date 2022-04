Online Marketing Manager (m/w/d)

Bei dir laufen die Fäden zusammen:

Du bist zentrale Schnittstelle innerhalb des Verlages, zu unseren Partnern und stehst in direktem Kontakt zur Produktentwicklung auf Konzernebene. Du betreust unsere Digitalprodukte von der Konzeption bis zum Verkaufsstart und darüber hinaus. Dabei sorgt ein Mix aus strategischen und operativen Aufgaben für Abwechslung und echte Nähe zum Produkt.

In enger Zusammenarbeit mit dem Media Sales begeisterst du unsere Werbekunden mit stimmigen Vermarktungsideen. Als echter Teamplayer legst du dabei besonderen Wert darauf, deine Kolleginnen und Kollegen mit auf die digitale Reise zu nehmen. Du nimmst das Feedback aus dem Markt und deinen Daten ernst und begleitest so unser Digitalportfolio in die Zukunft.

Das machst du bei uns:

Implementierung neuer digitaler Produkte im Media-Sales-Kontext in Abstimmung mit den Fachabteilungen

Weiterentwicklung und Betreuung unseres existierenden Produktportfolios Digital

Performance-Analyse unserer Werbekanäle und Produkte

Entwicklung crossmedialer Kampagnenideen und Branchenlösungen

Produktschulungen, Workshops und Beratung für das Media Sales Team

Entwicklung verkaufsfördernder Maßnahmen und Platzierung unseres Angebots am regionalen Werbemarkt

Aufbereitung und Weiterentwicklung von Verkaufsunterlagen- und Prozessen sowie Betreuung der Vermarktungswebsite

Entwicklung und Umsetzung von Content- und Kommunikationsstrategien

Teilverantwortlichkeiten innerhalb von Kundenprojekten

Beobachtung von Wettbewerbs- und Markttrends

Das bringst du mit:

Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften (wünschenswert) oder vergleichbare Qualifikation/Ausbildung im Bereich Medien & Marketing

Mehrjährige Berufserfahrung in der Medienbranche von Vorteil

Erste Erfahrungen im Produkt- und Prozessmanagement

Sehr guter Umgang mit MS Office

Hohe Digitalexpertise

Selbständige, proaktive und vorausschauender Arbeitsweise

Analytische Denkweise gepaart mit großem Kommunikationsgeschick

Belastbarkeit

Eigeninitiative

Teamgeist

Idealerweise hast du bereits Erfahrung im Bereich „Digitale Transformation“ gesammelt

Das bieten wir:

Einen spannenden Arbeitsplatz in einem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen

Eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

Tarifliche Vergütung inklusive Urlaubsgeld und Jahresleistung

Jobticket

30 Tage Jahresurlaub

Die Position ist zunächst für zwei Jahre befristet mit dem Ziel einer unbefristeten Übernahme.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins.

Kieler Zeitung, Verlags- und Druckerei KG-GmbH & Co. Personalabteilung, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel

bewerbung@kieler-nachrichten.de

Für Rückfragen dir Stephan Reußner, Leiter Media Solutions, 0431 / 903 - 2237, telefonisch gern zur Verfügung.