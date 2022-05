Kiel

Rund 1000 Menschen zogen am 1. Mai zu einer kurzen Demonstration durch Kiels Straßen und versammelten sich anschließend zur Kundgebung auf dem Exerzierplatz. Aufgerufen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“.

Seinen Ursprung hat der Tag der Arbeit im 19. Jahrhundert. Doch wofür steht der traditionelle „Kampftag der Arbeiterklasse“ im Jahr 2022? Für welche Themen gehen die Menschen heute am 1. Mai auf die Straße? Klar ist: Es geht nicht mehr nur um die Arbeit. In einer vernetzten Welt verschwimmen die Themen.

„Der Tag ist hochmodern und nicht aus der Zeit gefallen“, sagte Frank Hornschu, Kiel-Regionsgeschäftsführer des DGB, am Rande der Kundgebung. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Fachkräftesicherung und Nachwuchsgewinnung seien ebenso Themen der Zeit und der Gewerkschaften wie Klimaschutz, Digitalisierung oder die aktuelle Entwicklung der Lebenshaltungskosten. „Die Arbeitswelt steht vor gigantischen Verwerfungen. Eine gute Zukunft der Arbeitswelt können wir nur gemeinsam gestalten“, sagte Hornschu. Daher sei es „dringender als je zuvor“ diese Botschaften in die Öffentlichkeit zu tragen.

Früher fiel auf, wer aus dem Betrieb am 1. Mai nicht auf die Straße ging

Der 15-jährige Frederik Niemeier wirkt dabei erst seit Kurzem mit. Er komme aus der Fridays-For-Future-Bewegung. „Ich finde, dass es noch zu viele schlechte Arbeitsplätze gibt. Pflegekräfte bekommen zu wenig Geld. Der Tag der Arbeit ist ein passender Tag, um sich für eine Verbesserung einzusetzen“, sagt der 15-Jährige.

Dass Nachwuchsgewinnung auch für den organisierten Protest ein Thema ist, zeigen die Schilderungen von Rüdiger Paulsen (77). Seit er 15 Jahre alt war, ist Paulsen mit Ausnahme der beiden vergangenen Corona-Jahre immer am 1. Mai auf die Straße gegangen. „Ich kann mich noch an endlose Züge erinnern. Wenn man nicht dabei war, wurde man damals im Betrieb angesprochen. Das war die Kraft der Straße. Die fehlt mir heutzutage ein wenig“, sagt der 77-Jährige. Aktuell beschäftigt ihn eine Situation besonders: „Für mich ist das Thema Frieden in diesem Jahr am wichtigsten“, ergänzt Paulsen. Waffenlieferungen an die Ukraine halte er für schädlich.

Die Probleme der täglichen Arbeit treiben die 41-jährige Erzieherin Liv Benzen am 1. Mai auf den Exerzierplatz. „Wir bekommen immer mehr aufgeladen und das in Zeiten von Corona und Personalmangel. Damit etwas passiert, gehe ich auf die Straße“, sagt Benzen. „Daher halte ich den Tag der Arbeit nach wie vor für entsprechend sinnvoll, um sich für seine Interessen stark zu machen“, ergänzt Benzen, die in den vergangenen Jahren den Tag der Arbeit nicht zum Protest nutzte. „Jetzt wurde es mal wieder Zeit“, sagt sie.

Dass es immer an der Zeit ist, für Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf die Straße zu gehen, findet auch Nicole Seelemann-Wandtke (60). Sie ist beim Protest dabei, „weil wir die Vermögensverhältnisse so nicht akzeptieren können. Die Gehälter müssen steigen. Das geht nur mit Präsenz und Gesicht zeigen. Der Tag der Arbeit ist daher zeitgemäßer denn je.“

„Notwendiger denn je“ ist es für Thies Bielenberg (59), sich „für die Rechte von Beschäftigten einzusetzen, zum Beispiel wegen des Sozialabbaus“. Seit 1988 gehe er am Tag der Arbeit protestieren. „Ich bin auch schon in Neuseeland gewesen, und dort am 1. Mai auf die Straße gegangen“, sagt Bielenberg.

Auch für Volker Denecke (60) haben der Protest am 1. Mai und die Arbeit der Gewerkschaften nicht an Aktualität eingebüßt. Lohngerechtigkeit und Gestaltung von Arbeitsverträgen nennt er als Themen. „Dafür braucht es Gewerkschaften.“ Denecke selbst hat ein Dienstleistungsunternehmen. „Auch als Selbstständiger kann man Mitglied in einer Gewerkschaft sein“, sagt der 60-Jährige.

Die Proteste zum 1. Mai sind zwar kleiner geworden als in der Vergangenheit. Doch so wie am Sonntag in Kiel bleibt der Tag der Arbeit auch im Jahr 2022 für viele Menschen ein wichtiger im Kalender – ob es ihnen nun um faire Löhne und angemessene Arbeitsbedingungen geht oder um Frieden und Klimaschutz.