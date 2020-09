So ein Jubiläum gibt es nicht alle Tage in Kiel. Am 1. Oktober 2020 feiert das Fischgeschäft Künnemann & Sohn in der Gneisenaustraße direkt am Blücherplatz sein 100-jähriges Bestehen. Doch „feiern“ ist in diesem Jahr eigentlich zu viel gesagt. Denn Corona sorgt dafür, dass die Party ins Wasser fällt.