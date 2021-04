Gaarden-Süd

Nachdem er es sich auf einem Stuhl bequem gemacht hat, blickt er anlässlich seines 100. Geburtstages auf ein erfülltes Leben zurück. Den Großteil von diesem verbrachte er in Hamburg. Dort ist er geboren und aufgewachsen. Seine jungen Jahre kommentiert Tochter Christa schmunzelnd mit: „Mein Vater hatte nie viel mit Kochtöpfen zu tun, aber er hat auch nie was anbrennen lassen.“

Später entschied sich Karl Derlien, dann doch sesshaft zu werden. Mit Frau und Kind bewohnte er einen kleinen Hof in Hamburg und betrieb Landwirtschaft. „Sogar Hühner hatten wir“, erinnert sich Derlien. Ein idyllisches Leben, welches er über 60 Jahre mit seiner Frau teilte. Nach ihrem Tod im Jahr 2009 zog der mittlerweile fast 90-Jährige nochmal um. Nach Kiel.

Schwiegersohn Michael Frey ist ein "echter Freund"

Hier verbringt er seine Zeit gerne mit seinem Schwiegersohn Michael Frey, ein Kieler CDU-Ratsherr. Die beiden Männer sind leidenschaftliche Fußballfans und waren früher auch öfter gemeinsam im Stadion von Holstein Kiel. „In meinem Schwiegersohn habe ich einen echten Freund gefunden“, sagt Derlien.

Lesen Sie auch: Sein größter Wunsch zum 100. Geburtstag: eine Impfung

Die Nähe zum Wasser gefällt ihm an der Landeshauptstadt am besten. Mit seiner Tochter Christa und Enkelin Simone mietet sich der ehemalige Marineoffizier hin und wieder einen Strandkorb in Schilksee – und geht auch gerne mal bei 13 Grad Wassertemperatur baden. Karl Derlien hat sich „in Kiel verliebt“.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

100. Geburtstag wird in kleinem Kreis gefeiert

Seit Kurzem wohnt er sogar bei seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Trotz der Umstellung verspürt er „ein Zugehörigkeitsgefühl, wie schon lange nicht mehr“. Außerdem erfreut sich Karl Derlien als „unser Hundertjähriger“ bereits jetzt schon größter Beliebtheit unter den Nachbarn.

Die geplante Feier zu seinem Geburtstag am 2. April findet zwar nicht so groß statt wie geplant, dennoch freut er sich darauf, einen schönen Tag mit der Familie zu verbringen. Auf die Frage, was er sich zu seinem Geburtstag wünscht, antwortet der Hundertjährige schlicht: „Dass ich auf meinen Rennwagen verzichten kann.“

Von Nele Beckmann