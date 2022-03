Kiel

Die Sonne glitzert auf der Förde, das Leben an der Kiellinie kehrt zurück. Die neue Saison steht in den Startlöchern. Auch beim Kieler Kanu-Klub von 1921 (KKK) geht es wieder aufs Wasser. Aufschwung – ein Gefühl, das nach einem langen Winter und zweijährigen Corona-Einschränkungen beim ältesten Kanuverein in Schleswig-Holstein transportiert werden soll.

Dazu passt ins Bild, dass die Jubiläumsfeier des 100-jährigen KKK-Bestehens am Sonnabend mit einem Jahr Verspätung nachgeholt werden konnte. Zuletzt kam die Pandemie dazwischen, nun fanden bis zu 100 Gäste in der umgebauten und neu gepachteten Gastronomie Platz. Darunter Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik sowie der deutschen Kanuszene.

Zeit, um in Erinnerungen an eine langjährige Historie zu schwelgen, jedoch auch den Blick nach vorne zu richten und sich neu auszurichten. Dabei deutlich zu spüren: Die Sehnsucht nach Gemeinschaft im Kieler Traditionsverein ist groß.

Auch beim Kieler Kanu-Klub: Vereinsleben im Wandel

Auch beim KKK macht sich während der letzten Jahrzehnte bemerkbar, dass sich die Nachfrage nach und das Verständnis von Vereinsleben wandelt. „Viele sehen den Eventcharakter des Paddelsports, die Bindung an den Verein nimmt dagegen ab“, sagt Vorstandsmitglied Frank Meyer-von Törne. Zwar funktioniere das ehrenamtliche Engagement im KKK noch gut, von den rund 250 Mitgliedern betätige sich aber lediglich ein Kern von 30 bis 40 Personen wirklich aktiv.

Thilo Weichert, Erster Vorsitzender, ergänzt: „Wir wollen in Zukunft unsere Mitglieder noch stärker einbinden, dabei soll der soziale Kontakt bei gemeinsamen Erlebnissen wie unserem Paddlertreff oder Wanderungen motivieren.“ Mitglieder, die mittel- und langfristig Verantwortung im Verein übernehmen, würden händeringend gesucht.

Um zeitgemäß zu sein, benötige man vielfältige Angebote – vom Kanurenn- und Marathonsport, Wander- und Drachenbootfahrten bis hin zum Stand-Up-Paddling. Eine Nische, die der KKK zukünftig verstärken will: der Präventions- und Rehasport. „Paddeln ist hierfür ein fantastischer Ganzkörpersport, bei dem man das eigene Gewicht nicht selber tragen muss“, so Meyer-von Törne, „wird jedoch noch zu wenig genutzt.“ Neben dem vorsorglichen Aufbau von Rückenmuskulatur könne das Kanufahren auch nach einer Operation oder einem Schlaganfall dafür sorgen, Bewegungsabläufe zu verbessern – von dem Freiheitsgefühl auf dem Wasser ganz zu schweigen.

Nachwuchs fehlt – Auswirkungen auf den Leistungssport

Hingegen leide der Leistungssport im KKK. Es sei vor allem im Jugendbereich schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen. „Es fehlt uns an Nachwuchs und wir benötigen mehr ausgebildete und bezahlte Trainer, um Anreize für die Jugend zu setzen“, so Meyer-von Törne. In den kommenden Jahren werde am Schulterschluss mit den Schulen gearbeitet, um neben dem Schulwassersportzentrum Ostufer auch auf dem Westufer vermehrt Aktivitäten anzubieten.

Ein weiterer Pfeiler, der das Vereinsleben des KKK prägt: der Inklusionssport. „Unsere historisch gewachsene Kooperation mit dem Handwerkerhof Fecit hat früh dazu geführt, dass Hemmschwellen abgebaut wurden“, so Weichert. Das Ziel sei nicht, eine eigene Abteilung aufzubauen, sondern im Sinne der Gemeinschaft jeden verbands- und spartenübergreifend mit einzubeziehen – so wie er kann und so wie er ist.

Als Startpunkt für die Touren diene meist der Außenstandort in Achterwehr, das Wasser sei dort ruhiger und der Einstieg einfacher. Aber auch in Kiel sollen Angebote verstärkt werden – wie etwa mit einer Steganlage für Rollstuhlfahrer.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um auch in Zukunft ein umfassendes Angebot auf die Beine stellen zu können, müsse man als Traditionsverein weiter kreativ sein. Einerseits sei man auf innovative Ideen einzelner Mitglieder angewiesen, andererseits können Kooperationen mit den benachbarten Wassersportklubs für echten Mehrwert sorgen.

„Das Miteinander funktioniert schon sehr gut“, sagt Weichert. Unter anderem würden Angebote der Ruderklubs und der Segler gegenseitig genutzt, Bootsplätze geteilt. „Letztlich haben wir alle ein gemeinsames Interesse: die Attraktivität der Kiellinie zu stärken und dort als idealer Wassersportstandort wahrgenommen zu werden.“ Eine Basis, um als Traditionsverein die nächste Hürde von 200 Jahren anzupacken. Beim KKK hat eine neue Zeitrechnung begonnen.