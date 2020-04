Generation fünf hat Großes vor

Kiel-Wik

Die Festveranstaltung fällt wegen Corona aus, doch feiern will das Haus Lubinus sein 125-jähriges Bestehen an diesem Sonnabend, 25. April, trotzdem.

Gegen das Sars-CoV-2-Virus hat die Lubinus Stiftung für ihre beiden Kliniken, das Lubinus Clinicum im Steenbeker Weg und das St. Elisabeth-Krankenhaus im Königsweg, umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. Den Haupteingang im Steenbeker Weg zum Beispiel darf nur passieren, wer angemeldet ist und in einem Container vor dem Eingang eine Schutzmaske aufgesetzt und seine Temperatur hat messen lassen.

Krankenhäuser in grüne und rote Sektoren unterteilt

„Innerhalb von zweieinhalb Arbeitstagen haben wir die Krankenhäuser in grüne und rote Sektoren unterteilt, um Kreuzungen von möglicherweise Infektiösen mit Nicht-Infektiösen zu vermeiden“, erklärte bei einem Pressegespräch Johann Georg Philipp Lubinus, der die Gründer-Familie in fünfter Generation repräsentiert und seit einem Jahr als Medizinischer Vorstand der Stiftung fungiert.

Der 31-Jährige ist approbierter Arzt und in der Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Sein ärztliches Dienstverhältnis zum eigenen Haus sei bis zum 1. Juni ruhend gestellt, sagte Lubinus. Bei Corona-Bedarf sei aktiver Dienst gleichwohl vorzeitig möglich.

„Wir haben sehr früh – seit Anfang April – bei jedem Patienten Abstriche vorgenommen und Verdachtsfälle isoliert“, erklärte Manfred Volmer. Materialien und Analysen liefert das Labor Dr. Krause & Kollegen auf dem Lubinus-Campus.

Bislang sind beide Lubinus-Häuser frei von Corona

Bislang sind beide Lubinus-Häuser frei von CoVid-19, aber beeinträchtigt von den Folgen der Corona-Krise. „Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sind ein Drittel unserer Betten belegt“, sagte Volmer. 70 Patienten werden aktuell stationär behandelt.

„Elektive Leistungen haben wir komplett heruntergefahren, ambulante OPs fallen weg. Es finden nur Notfall-OP und medizinisch notwendige Eingriffe statt.“ Dazu gehörten zum Beispiel Hüftkopf-Nekrosen, durch deren Fortschreiten den Betroffenen Bruchgefahr oder Bettlägerigkeit droht, und andere Krankheitsbilder mit einer „Kaskade von Dysfunktionen, die chronifizieren können, wenn man nicht rechtzeitig interveniert“, so Johann G.P. Lubinus.

„Seit dem Runderlass vom Wochenende (19.4., Anm.) dürfen wir planbare Eingriffe mit Augenmaß durchführen“, so Volmer, „unter der Bedingung, dass die Intensivbetten-Kapazität erhalten bleibt.“

Lubinus unterstützt UKSH und Städtisches Krankenhaus

Lubinus habe zusätzliche sieben Beatmungsplätze geschaffen, um in Kiel dem UKSH und dem Städtischen Krankenhaus für den Fall, dass beide mit schwer an CoVid-19-Erkrankten ausgelastet werden sollten, „den Rücken frei zu halten“.

Insgesamt stehen bei Lubinus nun zehn Beatmungsplätze und drei weitere Intensivplätze bis auf Weiteres ausschließlich möglichen CoVid-19-Patienten zur Verfügung.

Für den Aufbau der sieben neuen Beatmungsplätze gab die öffentliche Hand einmalig 50.000 Euro pro Platz. 560 Euro pro Bett und Tag gibt es als Kompensation für in der Corona-Krise nicht zu belegende Kapazitäten. Das decke, sagt Volmer, die Ausfälle nicht ab. „Angenommen, wir hätten diese Situation ein Jahr lang, würden wir danach knapp die Hälfte der Erlöse haben, die wir nach DRG-Abrechnung gehabt hätten.“

Andere Krankenhäuser seien in der Corona-Krise eher zur Hälfte belegt. Dass es bei Lubinus nur ein Drittel ist, liegt an der besonderen Struktur: „Wir sind ein hochspezialisiertes Fachkrankenhaus“, sagt Johann Lubinus.

Am 25. April 1895 hat alles begonnen

Am 25. April 1895 erschien in der Kieler Zeitung eine große Anzeige zur Eröffnung der „Lubinus-Anstalt für Heilgymnastik und Orthopädie mit Massage – medico-mechanisches Zander-Institut – Dirig. Arzt: Dr. Lubinus“. Auf dieses Datum bezieht sich das 125-jährige Jubiläum.

Zwar gibt es nun kein rauschendes Fest, aber jede Menge Erinnerungen. Der Gründer Johann Hermann Lubinus (1865-1937), der in die Familie Howaldt einheiratete und als Allgemeinmediziner in seiner Praxis am Niemannsweg Patienten behandelte, spezialisierte sich Ende des 19. Jahrhunderts auf die Behandlung von Gelenkschäden und Knochen-Deformationen.

In der Heilgymnastik sah er das Mittel der Wahl, stellte aber fest, dass es sowohl an geeigneten Geräten für eine wirksame Heilgymnastik als auch an Fachkräften mangelte.

Lubinus unternahm etwas. Er gründete die erste staatlich genehmigte Lehranstalt für Heilgymnastik in Deutschland und holte das erste Heilgymnastik-System – in Schweden von Henrik Ling entwickelt und konstruiert von Gustav Jonas Zander – nach Kiel.

Zur Finanzierung seiner Unternehmungen, darunter das Ende April 1895 in der Brunswiker Straße 10 eröffnete Zander-Institut, gründete Lubinus eine GmbH und verkaufte Geschäftsanteile an Kieler Ärzte und Professoren.

Dann kamen leerstehende Baracken am Nord-Ostsee-Kanal für eine stationäre Behandlung hinzu und 1903 das Nachbarhaus in der Brunswiker Straße.

Lubinus-Hüftprothese wurde 880.000-mal implantiert

Ein lukratives Geschäft sicherte sich Lubinus durch den Auftrag, die medizinische Behandlung der Arbeiter in Kieler Großbetrieben, darunter die Howaldtswerke, zu übernehmen.

Der zweite Lubinus, Chirurg Johann-Georg, trat 1923 in die Klinik ein und wurde 1937 deren alleiniger Eigentümer. Er kaufte 1941 das Nachbarhaus Brunswiker Straße 12 für den Ausbau der OP- und Betten-Kapazität.

„ Hans“ Lubinus war als Segler Teilnehmer an drei Olympischen Spielen und Chef des olympischen Segelkomitees für die Regatten 1936 in Kiel. Zudem war er Polizei-Standortarzt. Im Mai 1945 wurde er von den britischen Besatzungskräften verhaftet und erst im April 1947 aus der Gefangenschaft entlassen. Das Wohnhaus der Familie wurde beschlagnahmt und 1949 freigegeben.

1968 übernahm der dritte Lubinus, Dr. Hans Hermann, der sich zweimal als Segler für den Admirals Cup qualifizierte, die Leitung des Hauses mit inzwischen 187 Betten. 1963 war die Lubinus-Klinik die erste in Norddeutschland, die eine künstliche Total-Endoprothese einsetzte. Der Patient war 53, die OP gelang, heißt es bei Lubinus.

1978 konstruierten Lubinus und Arnold Keller die Hüftprothese Lubinus SP I. Den ganz großen Erfolg erzielte das 1984 auf den Markt gebrachte Nachfolger-Modell Lubinus SP II, ein Modular-System.

Mehr als 880.000 dieser Prothesen wurden nach Lubinus-Angaben bis heute weltweit implantiert; die SP II habe „nach dem unabhängigen Schwedischen Register eine Überlebensrate von 93,7 Prozent und das noch nach 20 Jahren“.

1985 wurde der Neubau am Steenbeker Weg bezogen

1985 zog Lubinus um und gab den alten Standort auf. Der Neubau am Steenbeker Weg war dreimal so groß wie die alte Klinik in der Brunswiker Straße, bei gleicher Bettenzahl. Auch die Schule für Physiotherapie zog mit ein.

1995 übernahm der vierte Lubinus, Dr. Philipp, die ärztliche Leitung des Hauses. Nachdem er und sein Vater den Krankenhausbetrieb 2010 in die neu gegründete Lubinus-Stiftung überführt hatten, in die 2012 das St- Elisabeth-Krankenhaus folgte, fungierte Philipp Lubinus bis 2015 als Medizinischer Vorstand der Stiftung und wurde dann Vorsitzender des Stiftungskuratoriums.

Der Schritt in die Stiftung senkte die Erbsteuerlast, die bei Weitergabe an die jeweils nächste Generation anfiel und aus dem Unternehmen erwirtschaftet wurde. „Die gemeinnützige Stiftung“, so Vorstandsvorsitzender Manfred Volmer, „war aufgrund der damaligen Ertragslage ein großes Pfund, ist aber heute nicht mehr unbedingt stärker.“

Auch die fünfte Generation will gestalten

Deshalb will nun der fünfte Lubinus, Johann Georg Philipp, die Krankenhäuser übernehmen. „Ich habe in diesen Fluren das Laufen gelernt“, sagt er im 4. Stock der Klinik am Steenbeker Weg. „Ich arbeite sehr gern hier und schätze dieses Unternehmen über alle Maßen.“

Die Stiftung, erklärt Volmer, könne für notwendige größere Investitionen, an denen sich das Land beteilige, „den Eigenanteil nicht aufbringen.“ Auf die Frage, ob er diesen Anteil aufbringen könne, antwortet Lubinus mit einem einfachen „Ja“. Die Belastung wäre für ihn höher, „wenn ich akzeptieren müsste, hier nicht gestalten zu können“.

115 Jahre lang führte die Ärzte-Unternehmer-Familie Anstalt, Klinik und Clinicum in privater Trägerschaft. Diese Geschichte geht nun weiter.

