Kiel

Wahrscheinlich hätte Gertrud Völcker das so nicht gewollt: eine große Feier, bei der sie im Mittelpunkt steht. Eine Medaille, die ihren Namen trägt. Zwei Einrichtungen, die ebenfalls nach ihr benannt sind. Und jetzt noch ein ganzes Buch über sie. Gertrud Völcker, die am 27. Oktober 1896 geboren wurde, war eine selbstlose Frau. In die Geschichte des Landes geht sie ein als eine der ersten Ratsfrauen Kiels, als Mitgründerin der schleswig-holsteinischen Arbeiterwohlfahrt und als erste Awo-Vorsitzende nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dass die Awo heute zu Ehren Gertrud Völckers an ihrem 125. Geburtstag einen Empfang im Atlantic Hotel gibt, bei dem die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli spricht und der Oberbürgermeister kommt, hängt sicher mit Völckers Verdiensten zusammen.

Aber hätte die Sozialdemokratin nicht am Ende ihres Lebens ein 200-seitiges Manuskript hinterlassen, auf das die Awo vor zwei Jahren in ihren Archiven gestoßen ist, wäre ihr Schaffen wohl weitestgehend vergessen worden.

Über ihre Erinnerungen in drei Bänden gibt es jetzt ein Buch

1974, fünf Jahre vor ihrem Tod, schrieb Gertrud Völcker auf einer Schreibmaschine in drei Bänden ihre Memoiren nieder. Das Werk trägt den Titel „50 Jahre Öffentlichkeitsarbeit“ und beginnt mit den Worten: „Wenn ich die nachfolgenden Erinnerungen niederschreibe, so nicht, um meine Person in den Mittelpunkt gerückt zu sehen.“

Das Werk der ehrenamtlichen Autoren Jürgen Weber und Rolf Fischer "Unermüdlich helfen – die Erinnerungen der Gertrud Völcker" ist gerade im Wachholtz-Verlag erschienen. Quelle: Karen Schwenke

Vielmehr wolle sie aufzeigen, was „Menschen der sozialistischen Arbeiterbewegung“ aus „bedürftigen Verhältnissen kommend“ in fleißiger Arbeit leisteten, ohne Bildung und ohne Unterstützung. Die meisten von ihnen, schreibt sie, „sind inzwischen gestorben und vergessen“.

Nachlesen kann man ihre Texte in dem druckfrischen Buch „Unermüdlich helfen – die Erinnerungen der Gertrud Völcker“, eingeordnet von Historiker Jürgen Weber und Politikwissenschaftler Rolf Fischer (erschienen im Wachholtz-Verlag). Was die beiden ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten und Awo-Kreisverbandsvorsitzenden an Gertrud Völcker beeindruckt, „war ihr starker, ja unbeugsamer Wille zur Solidarität und zum Aufbau einer gerechten Gesellschaft“.

Sie erlebte den Sturz des Kaiserreichs als Sekretärin im „Hauptquartier der Revolutions- und Nachkriegsführer“

Wie ihre Mitstreiter stammte auch Gertrud Völcker aus bescheidenen Verhältnissen, ihr Vater war Schlosser, dann Lokführer. Immerhin ermöglichte er ihr eine Ausbildung an einer Handelsschule. Leid und Not prägte Völckers politische Sozialisation. Sie wandte sich gegen Krieg und Kaiser, trat 1915 der sozialistischen Arbeiterjugend bei und begann, im Kieler Gewerkschaftssekretariat in der Legienstraße zu arbeiten. Hier, im „Hauptquartier der Revolutions- und Nachkriegsführer“, erlebte sie 1918 fast unmittelbar den Matrosenaufstand und die Novemberrevolution. „Die Zeit der Arbeiter- und Soldatenräte war kurz, nach Meinung großer Teile der Bevölkerung zu kurz“, tippt sie in ihr Manuskript und beschreibt mithin diese bedeutende Kieler Zeit in nur wenigen Sätzen.

An dem 125. Geburtstag von Gertrud Völcker (Foto) verleiht die Awo die Gertrud-Völcker-Verdienstmedaille zum dritten Mal an eine Ehrenamtlerin. Diesmal an die ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende Sonja Jacobsen aus Dithmarschen. Neben der Medaille sind nach Gertrud Völcker zwei soziale Einrichtungen benannt, eine Mutter-Kind-Klinik in Kellenhusen und eine Pflegeeinrichtung in Kiel-Gaarden. Quelle: Archiv AWO-Landesverband Schleswig-Holstein

1923 heiratete Gertrud Völcker ihren Mann Hans, mit dem sie zehn Jahre lang ein Jugendheim im Kieler Werftpark leitete, 1924 bekam sie dann einen Sohn. 1928 wurde sie als eine der ersten Frauen in die Kieler Stadtvertretung gewählt – bis die Nazis 1933 die Demokratie zerschlugen.

Eines Morgens wurde sie von einem Gestapomann verhaftet

Ihre Erinnerungen schreibt Völcker im nüchternen Stil, emotional wird sie aber, als es um den großen Hunger am Ende des Ersten Weltkrieges geht und um die Unterdrückung durch die NS-Herrschaft. „Hier wurden wir mit unmenschlichen Verhören und Anschuldigungen in wochenlanger Haft gequält“, schreibt sie über ihre kurzzeitige Inhaftierung 1944 im KZ Russee und im Polizeipräsidiumsgefängnis. Wie viele Gesinnungsgenossen wurde sie eines Morgens infolge des Attentats auf Hitler „von einem Gestapomann verhaftet“. Selbst in dieser Lage sorgte sie sich mehr um die Mitgefangenen als um sich selbst. Etwa, wenn die anderen bei Bombenangriffen vor Angst schrien: „An mir hingen die Frauen und klammerten sich an meine Hände und Kleidungsstücke.“

Ein anderes Übel der Haft waren die Läuse: „Wenn wir sie in der Zelle in unseren Kleidern suchten, mussten wir in der äußersten Ecke des Gucklochs vor einem grässlichen Aufseher uns verkriechen. Manche Frauen wurden plötzlich entlassen und auf die Straße geschickt. Sie fanden Aufnahme in unserer Wohnung und danach hatte mein Mann noch wochenlang mit den Läusen zu kämpfen.“

Ihre Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und ihr Netzwerke aus der Arbeiterbewegung nutzte Völcker, um nach 1945 die Sozialverbände und Sozialeinrichtungen aufzubauen – so wirkte sie mit bei der Gestaltung des jungen Bundeslandes. Ihre unermüdliche Fürsorge galt wieder den Frauen und Kindern, aber auch Geflüchteten und Heimatlosen. Sie selbst lebte bescheiden, war stets fleißig, diszipliniert und nahm sich bei alldem nicht so wichtig. Ihre Motivation beruht auf einer ganz simplen Formel: „Helfen bedeutet Glück.“