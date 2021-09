Kiel

Wie insgesamt in der Gesellschaft finden sich auch unter Kiels Schülerinnen und Schülern weiterhin neue Corona-Fälle. In der vergangenen Woche, vom 20. bis 26. September, wurden an den Kieler Schulen insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler positiv auf das Virus getestet, wie aus Zahlen des Bildungsministeriums hervorgeht. Infizierte Lehrerinnen und Lehrer wurden in der Landeshauptstadt nicht gemeldet.

Die Zahl der Corona-Fälle an den Schulen ist damit im Vergleich zur Vorwoche deutlich zurückgegangen:Vom 13. bis 19. September waren 29 mit Corona infizierte Schülerinnen und Schüler in Kiel gemeldet worden.

Ein Kita-Kind wurde in Kiel positiv auf Corona getestet

In den Kieler Kitas ist aus der vergangenen Woche nur ein Corona-Fall bekannt: Laut Stadt wurde ein Kind positiv getestet. Es befindet sich in Quarantäne. Inwiefern für die engen Kontaktpersonen Quarantänen oder Tests notwendig sind, kläre das Gesundheitsamt aktuell.