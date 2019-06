Kiel-Meimersdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Meimersdorf feierte am Pfingstwochenende das 130-jährige Bestehen. Nicht löschen, retten, bergen und schützen hieß diesmal die Devise, sondern Gummistiefel werfen, Schläuche flechten, kegeln, Eierlaufen und Spaß haben standen im Vordergrund.

In elf Disziplinen lieferten sich die Feuerwehrteams launige Wettkämpfe, was oft schwieriger war als es aussah: Einen Tischtennisball durch einen Schlauch zu schieben, Wasser mit Hilfe von Schwämmen zu transportieren, Leinenbeutel in Autoreifen zu werfen, Saugschläuche zu einem Kreis zusammenzukoppeln oder Flaschen mit einem Schlauch zu treffen, wurde für die Mannschaften zur Herausforderung.

Es siegte die Freiwillige Feuerwehr Wellsee vor Russee, Moorsee und Kleinflintbek. Auch beim Umzug, dem Ball im Festzelt und einem Gottesdienst mit drei Taufen nutzten viele Gäste die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und einen Einblick in die Arbeit der freiwilligen Helfer zu bekommen.

1889 gegründet

Herausforderungen gibt es immer wieder bei den Feuerwehren, die als ehrenamtliche Retter ihre Freizeit einsetzen, um anderen Menschen zu helfen. Während nach der Gründung im Jahr 1889 Ledereimer, Leitern und Feuerhaken zur Meimersdorfer Wehr gehörten, umfasst die Ausstattung von heute moderne Technik, digitale Funkmeldeempfänger und verschiedene Fahrzeuge, die alles an Bord haben, was für spezielle Einsätze erforderlich ist.

Längst werden nicht nur Brände gelöscht, die Feuerwehr hilft auch bei Unfällen, Katastrophen, Sturmschäden und unterschiedlichen Notlagen. Dazu sei es wichtig, die angebotenen Lehrgänge zu besuchen, betont Jan Deinert, stellvertretender Ortswehrführer in Meimersdorf: „Es gibt heute viel mehr Ausrüstungsgegenstände als früher. Um im Einsatz schnell damit umgehen zu können, muss man es üben.“