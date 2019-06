Kiel

Die vermisste 14-Jährige aus Friedrichsort ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.30 Uhr wohlbehalten am Kieler Hauptbahnhof angetroffen worden. Sie befindet sich in der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen.

Von KN-online