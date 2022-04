14-Jähriger aus Kiel wird vermisst: Wo könnte er sich aufhalten?

Kiel

Wo könnte sich der 14-jährige Ansari A. aus Kiel aufhalten? Der Jugendliche wird vermisst – nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Region. Eine Straftat dürfte nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden stehen.

Über den Aufenthalt von Ansari A. kann nur gemutmaßt werden: Gemeldet ist er in der Heintzestraße in Kiel. Da er aber auch Kontakte zu Menschen in Gaarden, anderen Stadtgebieten und angrenzenden Gemeinden hat, könnte er sich auch dort aufhalten.

Polizei bittet um Hinweise: Wo hält sich Ansari A. auf?

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 165 cm groß und von schlanker Statur. Tragen könnte er einen Jogginganzug.

Die Polizei bittet um Hilfe: Wer hat den 14-Jährigen gesehen? Quelle: Polizeidirektion Kiel

Wer Ansari A. gesehen hat oder seinen Aufenthaltsort kennt, soll sich bei der Kriminalpolizei unter 0431/1603333 melden.