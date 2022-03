Ellerbek

Mindestens 1000 Lauf-Fans werden in Kiel-Ellerbek erwartet. Auf sie warten nicht nur wertvolle Preise, sondern auch die zehn Kilometer lange Route ist laut Jens Meier vom veranstaltenden LTV Kiel-Ost „sehr attraktiv“. Unter anderen geht es vorbei am HDW-Gelände, an den Kaianlagen des Marinearsenals, an die Spitze der Außenmole und sogar durch die Auktionshalle des Fischmarktes. Ostufer pur also. Und nach der Corona-Pause wieder der erste echte Fischhallenlauf.

Fischhallenlauf Kiel bietet verschiedene Strecken

Start und Ziel ist am 22. Mai um 10 Uhr der Rohdehoffplatz in Ellerbek, wo Stände und Musik für Volksfestflair sorgen werden. Verpflegungsstationen werden nach fünf Kilometern und im Ziel eingerichtet.

Alle, die teilnehmen, bekommen nicht nur eine frische Brise Seeluft gratis, sondern nach erfolgreichem Lauf auch eine 250-Gramm-Kiste Kieler Sprotten sowie eine Medaille. Die Besten erhalten außerdem Urkunden, Pokale und leckeren Räucherlachs von Firmen des Seefischmarktes.

Tausend und mehr Aktive schwitzen immer wieder beim Fischhallenlauf des LTV Kiel-Ost. Quelle: LTV Kiel-Ost

Dank großzügiger Sponsoren können unter allen Aktiven noch weitere wertvolle Preise verlost werden: Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Reise zum Mallorca-Marathon sowie zwei Übernachtungen im Fünf-Sterne Hotel Vier-Jahreszeiten in Kühlungsborn, Gutscheine für eine GPS-Trainingsuhr sowie zweimal zwei Übernachtungen in Stralsund zum Rügenbrücken-Lauf.

Der Schülerlauf führt wieder durch die Fischauktionshalle, und nach fünf Kilometern bekommt auch der Nachwuchs eine Erinnerungsmedaille samt Holzkiste mit Sprotten – allerdings aus Weingummi. Der 700-Meter-Bambini-Lauf führt durch den Schwanenseepark. Im Ziel bekommen die Kleinsten etwas zu naschen und natürlich eine Plakette.

Mehrweg statt Einweg beim Fischhallenlauf

Unterwegs sind große und kleine Läufer beim Fischhallenlauf in diesem Jahr so nachhaltig wie noch nie. Zum ersten Mal werden an den Getränkestationen Mehrweg- statt Einwegbecher gereicht. Durch extra bereitgestellte Fahrradständer und einen Fahrradparkplatz möchte der LTV außerdem einen Anreiz schaffen, möglichst mit dem eigenen Rad zum Veranstaltungsort zu kommen.

Und nicht zuletzt: Erstmals in Schleswig-Holstein macht der LTV allen Aktiven das Angebot, kostenfrei mit Bus und Bahn zum Start und wieder nach Hause zu gelangen. Das Ticket wird dabei durchs Vorzeigen der Startnummer ersetzt.

„Wer mitlaufen möchte, sollte sich möglichst bald anmelden“, rät Jens Meier. Für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf sind nach seinen Angaben noch Startplätze frei. Mehr Informationen und Onlinemeldung unter www.ltvkiel-ost.de