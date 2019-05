Kiel

Etliche Kunden hatten sich am Dienstag aufgrund der ungewöhnlichen Abbuchung an das Callcenter des Energieversorgers gewendet. Den Mitarbeitern dort war zunächst nur bekannt, dass ein Fehler bei der Berechnung des Gas-Brennwertes Grund für die Nachzahlung gewesen sein soll. Dieser Wert gibt an, wie viel Energie durch einen Kubikmeter Gas erzeugt werden kann und wird stündlich am Einspeise-Übergabepunkt ins Kieler Netz gemessen. Detaillierte Abrechnungen seien auf dem Weg zum Kunden, teilten die Callcenter-Mitarbeit mit.

Fehlerhafter Wert von Dezember bis Februar

„Den Kunden ist kein Nachteil entstanden“, sagte Schuster. Es handele sich um Differenzbeträge von „durchschnittlich 25 Euro“, bei Abweichungen bei Kleinbeträgen bis zu fünf Euro würde sich das Unternehmen kulant zeigen. Wieso der Brennwertfaktor in den Monaten Dezember bis Februar im Versorgungsgebiet auf dem Kieler Ostufer um etwa drei Prozent zu niedrig angesetzt worden war, konnte Schuster nicht sagen – „den Fehler gilt es aufzuarbeiten“.

Guthaben wurden zurückgebucht

Als der Fehler vor einigen Wochen auffiel, habe man es versäumt, bei Kunden, die eine Einzugsermächtigung erteilt hatten, eine Abbuchungssperre für die notwendige Rechnungskorrektur zu setzen. Statt nun zunächst die Korrekturrechnung zu versenden, seien bereits überwiesene Guthaben zurückgebucht wurden, erläuterte Schuster: „Dafür entschuldigen wir uns.“ Spätestens bis zum Anfang kommender Woche sollen nun die neuen Rechnungen „samt Entschuldigungsschreiben“ an die Kunden auf dem Kieler Ostufer gehen.

