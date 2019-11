18 Bushaltestellen bekommen neue Namen

Kiel

Zum Beispiel wird mit den Namen künftig auf Ziele wie das Hörnbad, die Kanalfähre, den Bahnhof Russee und das Mare-Klinikum hingewiesen. Die Beschlussvorlage aus dem städtischen Eigenbetrieb Beteiligungen, der den Nahverkehr bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) bestellt, wurde ohne große Aussprache angenommen.

Um diese Bushaltestellen in Kiel geht es

Rege war dagegen die Diskussion um das Tourismusentwicklungskonzept Kieler Förde 2030. Darin steht zum Beispiel ein Ocean Dome zur Meeresvisualisierung. Mit der ausdrücklichen Bitte an Kiel-Marketing um konkretere Informationen zu dem Projekt hat der Wirtschaftsausschuss das Tourismuskonzept schließlich beschlossen. Es geht nun noch am 7. November in den Bauausschuss und am 21. November in die Ratsversammlung.

Masterplan zum Ostufer Kiel muss warten

Etwas gedulden müssen sich die Kieler Ortsbeiräte Ellerbek/Wellingdorf und Neumühlen-Dietrichsdorf/ Oppendorf. Ihr Antrag auf einen Masterplan zur Entwicklung des Kieler Ostufers im Bereich der Schwentinemündung wurde vertagt. Zunächst soll die Stadtverwaltung umfassend über das Thema informieren. Das steht immer noch aus, obwohl die Ratsversammlung es bereits im September angefordert hatte.

Die Ortsbeiräte wollen die Erweiterung des Ostuferhafens in ein Gesamtkonzept einbinden. Sie berufen sich auf den Klimanotstand und verlangen eine umweltschonende, nachhaltige Entwicklung. In der Antragsbegründung heißt es: "Die mit dem Wachstum der Seehafen GmbH zusammenhängenden Probleme und Folgen sind von Relevanz für die gesamte Landeshauptstadt Kiel und nur durch eine ganzheitliche Betrachtung und Planung lösbar."

Warum haben nicht alle Kieler Strände Toiletten und Duschen?

Auch ein Antrag des Ortsbeirats Pries/Friedrichsort wurde bis zur Vorlage einer Mitteilung der Verwaltung vertagt. Darin begehrt der Ortsbeirat Maßnahmen zur Verbesserung der Situation am Falckensteiner Strand und am Kleinen Strand (Skagerrakufer).

Lesen Sie auch: Keine Parkgebühr mehr in Falckenstein

Im Ausschuss kam die Frage auf, warum nicht für alle Kieler Strände Mindeststandards wie Toiletten, Duschen und Abfallentsorgung festgelegt werden sollten. Nun hat zunächst die Stadtverwaltung das Wort.