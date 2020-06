Stalker muss 7200 Euro Strafe zahlen

Bad Segeberg

Kiel/ Bad Segeberg. 20 Anrufe bei seiner Ex-Freundin kosten einen Stalker 7200 Euro Strafe. Auch wenn die belästigte Frau im Januar vergangenen Jahres keinen dieser Anrufe persönlich entgegennahm, muss der Mann wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz 90 Tagessätze à 80 Euro zahlen.

Das sind 360 Euro pro Verstoß gegen das gerichtliche Kontaktverbot, das die Ex-Freundin schon im September 2018 erwirkt hatte. Damit habe das Amtsgericht Bad Segeberg „etwas hoch gegriffen“, findet der Mann im Berufungsprozess vor dem Kieler Landgericht. „Ich wollte ihr doch nur ein frohes neues Jahr wünschen.“

Ihm sei es ein Rätsel, warum die Frau „noch so böse auf mich ist“, sagt der geschiedene Mittfünfziger. Bei ihm stecke keine Böswilligkeit dahinter. Er habe sich nur „für gewisse Unhöflichkeiten entschuldigen“ wollen – 20 Mal an fünf Tagen, zwischen 8.32 und 22.20 Uhr. Jetzt fühle er sich „behandelt wie ein Schwerverbrecher“. Mit Gewaltschutz gehe die Justiz „viel zu leichtfertig um“. Schließlich hätte die Zeugin einfach seine Nummer blockieren können.

Serienweise Voicemails

Genau das tat die Frau, nachdem sie sich seinem Telefonterror ausgesetzt sah. Doch dann gingen serienweise Voicemails mit unterdrückter Rufnummer ein. Der Polizei Henstedt-Ulzburg spielte sie die Aufnahmen vor. „Es war eindeutig seine Stimme.“

Laut Zeugin lernte man sich im Sommer 2017 übers Internet kennen. Man habe sich wenig gesehen. Der Mann sei oft auf Montage im Ausland gewesen. Im Sommer 2018 habe er überraschend Schluss gemacht – per Whatsapp mit dem völlig abwegigen Vorwurf, sie gehe fremd. Offenbar bereute der Angeklagte bald die Trennung. In weiteren Nachrichten soll er die Frau mal als „Liebe meines Lebens“ vergöttert, mal als „alte Schabracke“ beleidigt haben.

Die Zeugin berichtet von obszönen „Drecksmails“. Mal wollte er Sex gegen Bezahlung, mal „dass wir gute Freunde bleiben“. Zeitweise täglich und im Minutentakt habe er sie mit Anrufen und Nachrichten genervt. „Auf Handy und auf Festnetz, privat und beruflich.“ „Meinen Anrufbeantworter“, sagt die Zeugin, „habe ich nur noch gelöscht, gelöscht, gelöscht“. Erst legte er ihr Blumen vor die Tür, dann tauchte er am Arbeitsplatz auf. „Auch in der Firma klingelte pausenlos das Telefon“, sagt die Abteilungsleiterin eines Unternehmens. „Er sagte, er werde meinem Chef erzählen, was ich für eine bin.“

Zeugin wandte sich an den Weißen Ring

Die Zeugin kam ihm zuvor. „Mein Chef sagte, ich brauche Hilfe.“ Sie wandte sich an den Weißen Ring, investierte 1200 Euro in einen Anwalt. „Als er mir von einer neuen Beziehung schrieb, hoffte ich, es hört endlich auf“, sagt die Frau. Doch es ging weiter. Inzwischen besuche sie nicht einmal mehr ihr Lieblingslokal. „Ich gehe nicht mehr essen, ich jogge nicht mehr, ich fahre nicht mehr Rad.“

Der Angeklagte wehrte sich mit allen juristischen Mitteln gegen das Kontaktverbot, gegen einen Strafbefehl und gegen das Urteil des Amtsgerichts Bad Segeberg. Doch als der Vorsitzende der Kieler Berufungskammer, Gunther Döhring, anmerkt, die hier verhandelten 20 Anrufe seien wohl „nur ein Ausschnitt“, zieht Verteidigerin Katja Münzel die Notbremse.

Die Anwältin bittet um eine Unterbrechung, will sich mit ihrem Mandanten beraten. Durch die geschlossene Saaltür hört man laute Stimmen vom Flur. „Wir nehmen die Berufung zurück“, teilt die Juristin anschließend mit. Und erspart dem Täter so die Verfahrenskosten für ein weiteres Gerichtsurteil. Nun wird das erstinstanzliche Urteil aus Bad Segeberg rechtskräftig. „Eine sehr sinnvolle Entscheidung“, urteilt der Vorsitzende und ermahnt den Angeklagten, weitere Kontaktversuche strikt zu unterlassen. „Sonst sehen wir uns hier wieder.“