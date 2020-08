Kiel

So laufen laut Stadt über 20 weitere Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bildungsbau mit Investitionen von jeweils mehr als einer Million Euro. Das Gesamtvolumen beträgt für 2020 prognostiziert mehr als 20 Millionen Euro, für 2021 nochmal die gleiche Summe.

Wie die Grafik zeigt, sollen Mensen und Sporthallen gebaut, aber auch Komplett- und Teilsanierungen von bestehenden Schulgebäuden durchgeführt werden. Neben der Erhaltung der Gebäude steht eine weitere Maßnahme im Fokus: „Wir vergrößern überall da, wo Schulgebäude saniert werden und es möglich ist“, sagt Bürgermeisterin Renate Treutel. Das gehe auf vielen Grundstücken, allerdings auch nicht auf jedem.

Mehr Doppelraumnutzung in den Gebäuden

Im Blick habe die Stadt dabei den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, der ab 2025 in Kraft treten soll. Dafür ebnete das Bundeskabinett Ende 2019 den Weg. Ein Ziel sei es, mehr Doppelraumnutzungen in den Gebäuden zu ermöglichen – also in einem Raum vormittags Unterricht zu machen und nachmittags die Betreuung dort stattfinden zu lassen. Dafür müssten die Räume allerdings groß genug sein, so Treutel.

Über die Sanierungen und Ersatzbauten hinaus sollen, wie KN-online bereits berichtete, auch neue Schulen entstehen, um den prognostizierten erhöhten Bedarf decken zu können. „Kiel ist eine wachsende Stadt und braucht mehr Schulen“, sagt Bürgermeisterin Renate Treutel. „Wir wissen auch ungefähr, wo wir sie brauchen.“ So laufen zum Beispiel für den Neubau einer weiteren Grundschule in Gaarden gerade die Vorbereitungen für die Auslobung eines Wettbewerbs.

