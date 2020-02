Vorwürfe nach Fridays-for-Future-Demo

Kiel

Rund ein Jahr nach der Sitzblockade auf dem Theodor-Heuss-Ring soll es zur abschließenden juristischen Aufarbeitung kommen. Knapp ein Jahr nachdem Aktivisten den Autoverkehr über Stunden blockiert hatten, landen die Ersten im März vor dem Amtsgericht Kiel – weil sie ein Bußgeld nicht akzeptieren wollen.

Einige eher knifflige Zwischenfälle soll es Ende September gegeben haben, berichteten Hans Wischmann ("Fraktion") und Sven Krumbeck (Grüne) in dem Gremium, das am Innen- und Umweltausschuss angedockt ist. Wischmann zufolge waren große Kreuzungen wie jene von Westring und Schützenwall im Laufe der Demonstration nicht ausreichend mit Polizeikräften besetzt. Als Ordner dieser Fridays-for-Future-Demo hätten in der Folge Jugendliche eingreifen müssen, die von Autofahrern in einigen Situationen regelrecht ignoriert wurden, woraufhin die Fahrzeuge durch den Protestzug rollten.

Polizei Kiel verweist auf Holstein-Heimspiel

Etwas irritiert reagierte Jürgen Funk, Leiter der Polizeidirektion Kiel: Sollte es zu solchen Vorfällen gekommen sein, wäre das "bedauerlich". Er höre davon aber zum ersten Mal. Funk erinnerte daran, dass am selben Tag auch das Heimspiel von Holstein Kiel gegen Hannover 96 viele Einsatzkräfte gebunden habe und die Demo für lediglich 3000 Teilnehmer angemeldet worden war. Wischmann wiederum zeigte auf, dass bereits in einem Vorbericht dieser Zeitung von bis zu 7000 ausgegangen wurde.

Auch Fridays for Future vermisste Polizei

Auf Rückfrage bestätigten auch die Anmelder von Fridays for Future, dass an diesem Tag gefühlt weniger Polizisten unterstützend zur Seite standen als bei anderen Groß-Demos – besonders am Ende des Zugs und an mehreren Kreuzungen sowie Zufahrten zum Theodor-Heuss-Ring (B76) sei das problematisch gewesen. Die Polizei habe erst auf mehrfaches Nachfragen mit einer Personalumstellung reagiert.

Eine echte Konsequenz brachte der Polizeibeirat aber nicht hervor: Eine künftige Abstimmung von Holstein-Spielplan und Demos sei wohl keinesfalls möglich, so der einträchtig-ernüchterte Tenor.

