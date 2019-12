Nach dem Wasserrohrbruch am Lübschen Baum ist der Theodor-Heuss-Ring in Kiel wieder vierspurig befahrbar. Aber das war nur ein Vorgeschmack. Im kommenden Jahr wird die rechte Fahrspur in Richtung Eckernförde sogar sechs Monate lang gesperrt. Schlecht für die Autofahrer, gut für die Luftreinhaltung.