Von Steffen Müller

Mehrere Dutzend Menschen trauerten am Sonnabend vor dem Haus in der Lüderitzstraße in Kiel. Am Montag zeugten viele Blumen von der stillen Trauerfeier. In dem Treppenhaus wurde am Sonnabend ein 22-Jähriger mit einem Messerstich getötet. Unter Mordverdacht steht ein 15-Jähriger Quelle: Frank Peter