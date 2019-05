Weil ein Betrunkener in Kiel-Mettenhof am Montagabend nicht aufhörte zu randalieren, hat ihn die Polizei vorläufig festgenommen. Einer der Polizisten wurde bei dem Einsatz verletzt. Auch der Bruder des Verhafteten habe sich schlagkräftig in die Auseinandersetzung eingemischt, so die Polizei.