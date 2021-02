Kiel

"Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des jungen Mannes", sagte ein Sprecher der Polizei. Björn K. könnte sich demnach im gesamten Kieler Stadtgebiet oder den Umlandgemeinden aufhalten und wurde zuletzt in Kiel Pries gesehen. "Eine Straftat steht nach jetzigem Ermittlungsstand nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden", so der Sprecher.

Der vermisste Björn K. Foto: Polizei

So wird der Vermisste beschrieben

Er ist ca. 185 bis 190 cm groß, hat eine normale Statur, dunkle, kurze Haare und eine auffällige Narbe auf der rechten Wange. Hinweise zur Bekleidung gibt es nicht.

Wer Björn K. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von RND/kha