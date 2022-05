Hassee

Auf die Plätze, fertig, los: Mit ihren Bobby Cars haben die Krippenkinder die Jubiläums-Olympiade im Kieler Awo-Kinderhaus in der Hasseer Straße rasant gestartet. Mehr Spiel und Spaß, Musik und Feierlichkeiten gibt es bis zum 15. Mai: Mit großem Programm feiert die Einrichtung ihr 25-jähriges Bestehen.

„Früher war das hier eine Kuhweide“, berichtet Diana Happe über die Anfänge des Kinderhauses. Die Einrichtungsleiterin ist seit 25 Jahren dabei. Weil ab 1996 der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz galt, hatte die Arbeiterwohlfahrt gebaut und am 9. Mai 1997 das Kinderhaus eröffnet. „Angefangen haben wir mit 44 Kindern von drei bis sechs Jahren in zwei Gruppen“, so Happe. Die zentrale Lage und das dadurch große Einzugsgebiet sorgten dafür, dass sich das für sechs Gruppen gebaute Haus bald füllte. 1998 kam zu den Elementargruppen die erste Krippengruppe, ein Jahr später die Hortgruppe dazu.

Der Garten ist ein Highlight: Das Awo-Kinderhaus Hasseer Straße verfügt über ein rund 3000 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem nicht nur gespielt und geklettert, sondern auch Natur mit allen Sinnen erlebt werden kann. Quelle: Jennifer Ruske

Betreut werden 131 Kinder im Alter von eins bis 14

Heute kümmert sich das 34-köpfige Team um 131 Kinder zwischen einem und 14 Jahren. „Als der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz beschlossen wurde, haben wir unsere sechs Gruppen und zwei weitere Krippengruppen ergänzt“, sagt die stellvertretene Leitung Kathrin Senechal, die seit 22 Jahren dabei ist. Das Awo-Kinderhaus wurde dafür ab 2019 umgebaut – „im laufenden Betrieb“, so Happe mit Dank an die Eltern, die „die Baumaßnahme mit allem was dazugehört“ mitgetragen und tatkräftig geholfen hätten. „Die Eltern bringen sich sehr ein.“

Ausrangiertes Spielzeug wird wiederverwertet: Die großen Spielsteine dienen jetzt als Hochbeet. Dort pflanzen (von links) Katja Sell, Jette, Toleen Al Ayedi, Adrian, Christoph Thaler, Laura und Jonne Blumensamen und Gemüse. Quelle: Jennifer Ruske

Mit dem Umbau – in den vom Untergeschoss bis zum Dach offenen Raum wurde eine Zwischendecke gezogen – wurde ein großer, neuer Raum geschaffen, in dem nun geturnt wird. Dort finden auch Konzerte und Versammlungen statt. Die Wickelräume der neuen Gruppen im Untergeschoss erhielten kindgerechte Mini-WCs und Waschbecken auf Kniehöhe. „Wir haben die Corona-Zeit gut genutzt, die Räume und vor allem den Außenbereich zu optimieren“, berichtet Senechal. Auch das sei im laufenden Betrieb passiert. „Wir hatten während der Lockdowns durch den Notbetrieb keinen Tag geschlossen.“

Einrichtungsleiterin Diana Happe (links) ist seit 25 Jahren im Awo-Kinderhaus, Stellvertreterin Kathrin Senechal seit 22 Jahren in der Einrichtung beschäftigt. Quelle: Jennifer Ruske

Spiel und Spaß auf dem naturnahen Außenbereich

Der über 3000 Quadratmeter große Außenbereich ist für die Kinder das Highlight der Anlage. Um der wachsenden Zahl von Kindern und ihrem Platzbedarf zum Draußen-Spielen gerecht zu werden, durfte die Kita das unbebaute, städtische Nachbargrundstück seit 1998 mitbenutzen. „Darüber sind wir bis heute sehr dankbar“, so Happe.

25 Jahre Awo-Kinderhaus Hasseer Straße: Das Jubiläumsprogramm Mit einem klassischen Konzert für Kinder und Eltern startet das Jubiläumsprogramm des Awo-Kinderhauses Hasseer Straße am Montag, 9. Mai, ab 13.30 Uhr in die neue Woche. Am Dienstag, 10. Mai, kommt von 9.30 bis 12 Uhr die Feuerwehr mit großem Spezialauto ins Kinderhaus. Ab 13 Uhr ist Spiel und Spaß im Außenbereich angesagt. Am Mittwoch, 11. Mai, wird gebastelt. Am Donnerstag, 12. Mai, findet ab 14 Uhr die Kinderhaus-Geburtstagsfeier mit Eltern und Ehemaligen statt. Den Abschluss bildet am Freitag, 13. Mai, ein Konzert von Kinderliedermacher Matthias Meyer-Göllner von 15 bis 16 Uhr. Für alle Treffen wird im um Anmeldung gebeten. Zu einem Geburtstag gehören auch Geschenke: Ein großes gibt es von der PSD Bank Kiel – eine Spende von 4600 Euro. Mit dem Geld soll ein elektrischer Krippenwagen angeschafft werden, um mit den Kleinen Ausflüge zu unternehmen.

Die Bewegung draußen sei für Kinder wichtiger denn je. „Hassee gehört zu den sozial auffälligen Stadtteilen. Auch bei uns gibt es kinderreiche Familien, Arbeitslosigkeit und Geldsorgen – allerdings vielleicht nicht so sichtbar, wie in anderen Ecken der Stadt.“ Zudem habe die Mediennutzung der Kinder in den jüngsten Jahren mehr und mehr zugenommen – „das geht oft zu Lasten der Naturerlebnisse“.

Nachhaltigkeit ist ein Ansatz im Kinderhaus

Mit dem Außenbereich und seinem Spielangebot will die Kita einen kindgerechten Gegenpol schaffen. Neben Klettergerüst aus Holz, Balancierstämmen im Niedrigseilgarten, Holzlokomotive zum Spielen und Klettern finden sich auf dem Hangareal grüne Rückzugsecken hinter Sträuchern und Bäumen, gewachsene Spieltunnel und ganz viele Obstbäume und Sträucher, die die Kinder auch abernten dürfen.

„Nachhaltigkeit ist uns wichtig“, sagt Happe. Mit dem eigenen Obst werde gekocht und gebacken. Auch das Gemüse aus dem Awo-Beet, das die Kleinen betreuen und bewässern, wandere in die Kinderküche. Das Beet ist ebenfalls ein Projekt aus dem Nachhaltigkeitsgedanken: „Statt unsere alten, großen Legosteine wegzuwerfen, haben wir daraus ein Hochbeet gebaut. Das kommt bei den Kindern besonders gut an.“